[Eco de la semaine] Tencent s'offre une partie de la Bloober Team, rachat de Restera, un conflit entre avocats dans l'affaire Activision-Blizzard et une disparition future de FIFA ?

Tencent s’offre un quart de la Bloober Team, ResetEra racheté

“Au cours des trois ou quatre prochaines années, notre but est de livrer deux titres passionnants qui nous permettront de passer au niveau des productions AAA. Nous sommes passés d'un studio de quelques personnes en 2008 à une équipe de 150 personnes, et nous espérons aller encore plus haut. Je suis fier de diriger une équipe aussi talentueuse et créative. La confiance que nous avons reçue de Konami, de Private Division/Take-Two et maintenant de Tencent est un signe fort pour notre équipe et notre stratégie. (...)” Piotr Babieno, PDG de Bloober Team

"La pression d'être le seul propriétaire de ResetEra est toujours restée et les problèmes de santé personnels ont rendu ma mission de plus en plus difficile pour que je l’assume seul. Je me bats avec cette idée depuis longtemps maintenant, mais je suis honnête avec moi-même et je sais que je ne pourrai pas continuer indéfiniment. La bonne chose à faire était de trouver un acheteur responsable pour le site. Et donc, après des mois de délibérations et de négociations, je vous confirme qu'à partir d'aujourd'hui, ResetEra a officiellement un nouveau propriétaire." Cerium

Activision-Blizzard : un conflit d’intérêt entre avocats accroît la discorde

"Deux avocats de DFEH - qui ont des rôles de direction au sein de l'organisation - ont précédemment servi chez EEOC et ont aidé à diriger l'enquête de l'EEOC sur l'accusation du commissaire n° 480-2018-05212 contre Activision Blizzard, Inc. Ces mêmes avocats ont ensuite représenté DFEH dans le cadre de ces procédures d'intervention, qui visent à s'opposer au décret de consentement issu de l'enquête même qu'ils ont contribué à diriger alors qu'ils étaient à l'EEOC." EEOC (Commission Pour l'égalité d'Accès à l'Emploi)

FIFA X EA, des négociations difficiles. Les jeux FIFA en phase de disparaître ?

En bref cette semaine :

Cela faisait un moment que l’ogre chinois n’avait pas fait la Une de l’actualité. Après quelques semaines dans l’ombre, la firme de Shenzhen annonce faire à nouveau chauffer le porte-monnaie avec le rachat de 22% des parts totales de la Bloober Team (Layers of Fear). Pour une somme de 17 millions d’euros, Tencent devient ainsi l’actionnaire majoritaire du studio polonais.Du côté de ResetEra, le très célèbre forum vient d’être racheté par MOBA Network pour la somme de 4,55 milliards de dollars. La société suédoise entre ainsi en possession d’un des plus importants serveurs au monde dans le domaine du JV, de la pop-culture et de la technologie, générant chaque année plus de 700 000 dollars de recettes.Le tout, toujours géré par son créateur, Cerium, et les techniciens qui l’accompagnaient dans son aventure. Celui-ci empochera dans les semaines à venir plus de 3 millions de dollars puis le reste du montant du rachat. Les techniciens quant à eux devront négocier personnellement avec la société.Activision-Blizzard, accusé en outre de sexisme et de discrimination par le gouvernement californien, doit faire face à de nouveaux déboires. La liste des problèmes s’accumule au fil des semaines et à celle-ci s’ajoute un conflit d’intérêt entre les avocats de l’entreprise eux-mêmes.Alors que Konami, qui travaillait d’arrache-pied depuis des années afin de faire revenir PES sur le devant de la scène en proposant des jeux toujours plus complets, notamment au niveau du gameplay, vient d'annihiler ses efforts avec la sortie catastrophique du free-to-play eFootball 2022 (8% d’avis positifs sur Steam). On apprend désormais que les jeux FIFA d’Electronic Arts pourraient eux aussi rencontrer leur lot de problèmes.En effet, alors que la popularité de FIFA grandit chaque année et que la concurrence vient de tomber, la FIFA (Fédération internationale de football) demande à EA un total d’un milliard de dollars (ce qui représente plus du double de l’offre présentée à EA jusqu’à maintenant) pour que la firme puisse continuer d’exploiter l’image de la Fédération pour les quatre prochaines années.Cependant, cela ne semble pas plaire à Electronic Arts et les négociations sont donc au point mort. Parallèlement, EA a déposé le nom d’EA Sport FC, probablement dans le but de sécuriser cette marque si les négociations ne se passaient pas comme prévu. Du côté de la Fédération, la FIFA s’est dite ouverte à travailler avec de nouveaux développeurs pour l’exploitation de la licence.- Au Japon, le lancement de la Switch OLED est un succès pour Nintendo. La console s’est vendue à plus de 138 000 exemplaires et dépasse les ventes réunies de Switch et Switch Lite (41 000 exemplaires écoulés). Metroid Dread et Far Cry 6 réalisent aussi des lancements satisfaisants avec 86 798 ventes pour Metroid et 50 905 ventes pour Far Cry (PS4 et PS5). Les Xbox Series X/S dépassent quant à elles les 100 000 exemplaires vendus cette semaine, là où la génération One avait pris 4 ans pour atteindre ce seuil...- En France, FIFA 22 (PS4) reste leader, suivi par Samus. Ensuite, Far Cry 6 (PS5 et PS4) et FIFA 22 (PS5) viennent compléter le classement.- Le SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs en France) s’offre un petit lifting. Tous les changements sont à découvrir sur le site du SELL.- Le fondateur d’Undead Labs (State of Decay, aujourd’hui membre des Xbox Games Studios), Jeff Strain, vient d’ouvrir un nouveau studio. De son nom “Possibility Space”, celui-ci est basé en Louisiane et devrait se placer sur la production de jeux AAA.- Après Epic Games, c’est au tour d’Apple de faire appel de la décision prise par le parquet judiciaire américain. Insatisfaite des résultats du procès qui la condamne à permettre aux développeurs d’intégrer dans leur(s) application(s) des moyens de paiement externes à partir du 9 décembre, la firme rejoint donc son opposant sur ce point. Bien que les revendications des uns et des autres soient bien différentes. Là où Epic cherche à obtenir plus, Apple tente surtout de gagner du temps avant de devoir appliquer la sanction prise par le parquet.