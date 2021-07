News Finance et chiffres de vente

Après Ubisoft, c’est Activision-Blizzard qui est accusé d’harcèlement sexuel et de discriminations par l’Etat de Californie

“Une employée s’est suicidée lors d’un voyage d’affaires en raison de la relation sexuelle qu’elle entretenait avec son superviseur masculin. La police a découvert que le superviseur masculin avait apporté un plug anal et un lubrifiant lors de ce voyage d’affaires. Un autre employé a confirmé que l’employée décédée avait pu subir d’autres harcèlements sexuels au travail avant sa mort. Plus précisément, lors d’une fête de vacances avant son décès, des collègues masculins auraient fait circuler une photo du vagin de la défunte.”

“Nous avons été extrêmement coopératifs avec le DFEH tout au long de leur enquête, notamment en leur fournissant des données et une documentation abondantes, mais ils ont refusé de nous informer des problèmes qu’ils décelaient. Ils étaient tenus par la loi d’enquêter de manière adéquate et d’avoir des discussions de bonne foi avec nous pour mieux comprendre et résoudre toute réclamation ou préoccupation avant d’aller en justice, mais ils ne l’ont pas fait. Au lieu de cela, ils se sont précipités pour déposer une plainte inexacte, comme nous le démontrerons au tribunal.



Nous sommes écœurés par la conduite du DFEH qui a fait glisser dans la plainte le suicide tragique d’une employée dont le décès n’a aucun rapport avec cette affaire et sans aucun égard pour sa famille en deuil.”

“Je sais que ce ne sont que des mots, mais je voulais rendre hommage aux femmes qui ont vécu des expériences terribles. Je vous entends, je vous crois, et je suis vraiment désolé de vous avoir déçues. Je veux entendre vos histoires, si vous êtes prêtes à les partager. En tant que leader de notre secteur, je peux et je vais utiliser mon influence pour contribuer à un changement positif et combattre la misogynie, la discrimination et le harcèlement partout où je le peux.”

Bungie is built on empowering our people no matter who they are, where they are from, or how they identify.



We have a responsibility to acknowledge, reflect, and do what we can to push back on a persistent culture of harassment, abuse, and inequality that exists in our industry. — Bungie (@Bungie) July 22, 2021

Tencent continue de s’étendre

Ubisoft dépose le bilan

Netflix confirme l’intégration future de jeux vidéo à son catalogue

En bref cette semaine :

C’est un phénomène qui, malheureusement, est de plus en plus récurrent dans le milieu : les affaires de sexisme, d’abus sexuels et de discriminations au sein des studios. Après Ubisoft qui a été dès l'année dernière accusé de sexisme institutionnel, on apprend qu’Activision-Blizzard est touché par le même phénomène et c’est cette fois l’Etat de Californie qui prend les choses en main !Après deux ans d’enquête, le Department of Fair Employment and Housing en Californie accuse le géant américain de favoriser une culture du harcèlement, notamment sexuel, en son sein. Sur une vingtaine de pages, le rapport décrit le quotidien accablant des femmes dans la société, emprunt de sexisme, d’inégalité, de drague, de honte… des éléments qui ont fini par mener jusqu’au suicide d’une employée.Le bilan est très grave, et Activision se défend, en plaidant contre un bilan hautement faussé, tout en reconnaissant que certains comportements inappropriés ont été remarqués, mais le géant américain assure que toutes les actions nécessaires ont été menées depuis.Aussitôt, le co-fondateur historique de Blizzard, ayant quitté le navire en 2018 après 28 ans à mener la barque, a adressé ses excuses envers toutes les victimes, indiquant qu’il était profondément désolé, n’ayant jamais eu vent de ces actions et souhaite aider les victimes à faire en sorte que cela ne se reproduise plus au sein de Blizzard et de toute l’industrie.Bungie (Halo, Destiny), très engagé pour faire avancer les choses qu’il s'agisse du mouvement Black Live Matter ou LGBT+, s’est également fendu d’une série de tweets pour apporter son soutien aux victimes.Cette semaine, Tencent peut se féliciter d’avoir lancé avec son studio, Timi Studios (Call of Duty Mobile) et la Pokémon Company : Pokémon Unite, un moba autour de Pokémon au franc succès depuis son lancement. Et cette semaine encore, l’ogre chinois continue d’acquérir des parts au sein de nouveaux studios pour accroître ce nombre de succès. Voici les dernières acquisitions de Tencent.Le premier investissement de la firme asiathique n’est autre le rachat total de Sumo Digital (Sackboy: A little Big Planet, Crackdown 3, Team Sonic Racing…), dont elle était l’actionnaire majoritaire. Tencent a déboursé pas moins de 1,06 milliard d’euros pour cette acquisition.Ensuite, elle est devenue actionnaire majoritaire (le pourcentage total n’est pas connu) de Stunlock (Battlerite), pour un montant non dévoilé. Enfin, Timi Studios s’agrandit avec l’ouverture d’un nouveau studio de développement : Timi Studios Montréal, qui œuvrera sur… un nouveau jeu-service AAA.Ces derniers temps, Ubisoft marque beaucoup l’actu mais rarement en bien. Après l’adresse d’une plainte au tribunal de Bobigny par le syndicat Solidaire Informatique envers la firme la semaine dernière, l’éditeur francophone annonce cette semaine un nouveau jeu Tom Clancy’s, XDefiant, avant d’ouvrir le bal des résultats financiers, en dévoilant les données de son premier trimestre pour l’exercice fiscal en cours.Pour ce premier trimestre, les résultats sont en baisse : -17% de chiffre d’affaires (de 352,8 millions d’euros), -20,5% sur le bénéfice net, même s’il fallait s’y attendre après une année 2020-2021 record. Par ailleurs, Ubisoft assure que les ventes de son back-catalogue sont excellentes et la firme tente également de rassurer ses actionnaires, en indiquant au sujet d’Assassin’s Creed Infinity que l’expérience AC restera authentique et que le jeu permettra d’élargir l’audience de la série, tout en assurantLa semaine dernière, nous vous parlions d’un possible partenariat entre Netflix et PlayStation et de l’ajout futur de jeux vidéo dans le catalogue de Netflix. Hélas, les amoureux de PlayStation seront déçus de savoir que rien n’est, pour le moment, annoncé entre les deux sociétés.En revanche, Netflix a confirmé lors d’un mail à ses investisseurs que des jeux vidéo arriveront dans l’offre du géant américain, sans surcoût. Ceux-ci arriveront donc dès l’an prochain et, dans un premier temps, il ne s’agira que de jeux mobiles. Netflix entre donc ainsi en concurrence avec l’Apple Arcade et le Google Play Pass. Pour découvrir des jeux consoles plus aboutis, il faudra attendre encore quelques années.En complément :- Epic Games s’offre les services de Sketchfab, un site d’hébergement et de lecture de fichiers 3D (utilisé par de grandes marques comme Audi, Nike, Mini, Philips…). Le montant du rachat n’est pas annoncé et Sketchfab devrait travailler en étroite collaboration avec Epic Games pour développer notamment son Unreal Engine 5, tout en conservant son activité.- Cette semaine, plusieurs cadres du développement de Borderlands 3 ont quitté Gearbox Software. Ils comptent désormais réaliser leur propre projet tous ensembles, et le PDG de Gearbox, Randy Pitchford, assure que leur départ s’est déroulé dans les meilleures conditions possibles et qu’il n’affectera en rien les activités et plans de Gearbox.- Selon le site VGChartz, la PS5 aurait dépassé les 10 millions d’exemplaires. Sony n’a pas commenté les chiffres de VGChartz et devrait probablement apporter ses propres données dans les jours/semaines qui suivent avec la publication des résultats financiers de son premier trimestre de l’année fiscale 2021-2022. 10 millions de ventes, cela correspond aux ventes de la Game Gear de SEGA et du PC Engine de NEC.- Le studio Sledgehammer Games se fait une petite beauté avec un nouveau logo, et une nouvelle identité visuelle globale, à découvrir sur leur site.- Le développeur francophone Gameloft a annoncé cette semaine que son jeu de course free-to-play Asphalt 9: Legends a dépassé les 10 millions de téléchargements sur Switch depuis sa sortie.- En six épisodes, la licence Disgaea a écoulé un total de 5 millions de copies, toutes plateformes confondues.- Arrivé sur toutes les consoles et PC en mai dernier, Super Bomberman R Online vient de franchir le cap des 3 millions de téléchargements , toutes plateformes confondues. Tetris et Pac-Man 99 n’ont quant à eux jamais délivré de quelconques chiffres depuis leur sortie.- Alors que le jeu subit plusieurs bugs depuis la sortie de son patch day one Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins a tout de même dépassé le million depuis sa sortie le 9 juillet dernier. C’est un peu plus long qu’avec Monster Hunter Rise mais les ventes de ce MHS2 surpassent de loin celles du premier au même moment.Sources: JV, JVFR, ActuGaming, Xboxsquad, Kotaku, VGChartz, VGC, Sledgehammer Games, Nintendo Everything, Twitter