News Need For Speed: Hot Pursuit Remaster (Switch)

Détail sur les ajouts qui seront bien présents

Liste des packs inclus dans NFS Hot Pursuit Remastered

Liste de toutes les voitures incluses dans le Remaster

Liste de toutes les voitures de police incluses dans l'édition Remastered

De nouveaux modes pour encore plus de vitesse !

Course à l’armement

Most Wanted

Des trophées et des petits changements en plus

Sorti initialement en 2010, Need for Speed Hot Pursuit: Remastered est un jeu qu'on attend avec impatience, et pour cause : c'est un des rares jeux d'Electronic Arts à franchir le cap d'une sortie sur Nintendo Switch. Peut-être l'accueil réservé à Burnout Paradise cet été a-t-il fini de les convaincre que oui, on pouvait vendre des jeux sur Switch ? A moins que la décision nécessite d'être validée si longtemps à l'avance que l'éditeur se mord déjà les doigts d'avoir pris ce risque. Il ne tiendra qu'à nous de les remercier pour l'effort à la sortie du jeu, le 13 novembre prochain, date de sortie du titre sur Nintendo Switch.Pour nous convaincre que le jeu en avait la chandelle (et la potentielle soixantaine d'euros de rigueur à toute nouvelle sortie), Stella Entertainment – le studio en charge du développement du jeu, et Electronic Arts ont listé les DLC inclus dans cette édition Remastered de Need for Speed: Hot Pursuit.Commençons par lister les ajouts qui survivront aux DLC et feront partie de NFSHP Remastered de base : ainsi, on aura 6 heures de jeu en plus en mode solo, avec plus de 30 défis ajoutés au jeu principal. De base, cela fait donc un peu plus de contenu à apprécier, le pied à fond sur l'accélérateur, qu'on soit flic ou chauffard !- le pack Rebelles SCPD,- le pack Super Sport,- le pack Armé & Dangereux,- le pack Lamborghini indomptables- le pack Porsche en LibertéChaque pack venait accompagné de son lot de nouvelles voitures. Voici ci-dessous la liste des véhicules concernés, que nous pourrons débloquer en solo comme en ligne en battant nos amis dans des événement online Autolog.- Alfa Romeo 8C Competizione- Aston Martin DBS- Audi R8 Coupe 5.2 FSI quattro- Bentley Continental Supersports Convertible- Bugatti Veyron 16.4- Bugatti Veyron 16.4 Super Sport- Chevrolet Corvette Z06- Dodge Viper SRT10- Dodge Viper SRT10 Final Edition- Ford GT500 Shelby- Gumpert Apollo S- Lamborghini Countach 5000 QV- Lamborghini Diablo SV- Lamborghini Reventón- Lamborghini Sesto Elemento- Maserati Quattroporte Sport GT S- Nissan 370Z- Porsche 911 Turbo- Porsche Cayman S- Porsche 911 Speedster- Porsche 959- Porsche Panamera Turbo- Porsche 911 GT2 RS- Bugatti Veyron 16.4 Super Sport- Gumpert Apollo S- Lamborghini Countach 5000 QV- Lamborghini Diablo SV- Lamborghini Sesto Elemento- Porsche 959- Porsche 911 Speedster- Porsche 911 GT2 RSEA annonce que deux nouveaux modes ont été ajoutés, en provenance des DLC également :- Course à l’armement- Most WantedCourse à l’armement est un mode où les véhicules sont armés jusqu'aux dents. Le but ? Défoncer ses adversaires pour franchir la ligne d'arrivée le premier. Simple, efficace. Sans doute moins fun qu'un mario Kart, mais à découvrir !Most Wanted est un jeu du chat et de la souris entre policiers et chauffard : une équipe de voitures de police prend en chasse un chauffard, marqué comme Most Wanted. Mais celui-ci a des soutiens, qui ralentiront les policiers dans leur traque pour aider le Most Wanted à s'enfuir.Need for Speed Hot Pursuit: Remastered sera bien sûr doté d'un système de trophées : les trophées d'origine ont été actualisés avec des trophées des différents DLC.On apprend aussi qu'il sera possible de modifier la peinture de sa carrosserie, ainsi que le style de peinture.Electronic Arts a aussi annoncé que l'ensemble des raccourcis et des routes alternatives a été revu à l'occasion de ce remaster, et ce n'est pas tout puisque les cinématiques ont été refaites, les affichages et menus ont été améliorés pour mieux coller à l'air du temps, les informations sont aussi plus pertinentes et plus nombreuses, plus pratiques aussi.Il nous tarde d'être au 13 novembre, date de sortie de Need for Speed Hot Pursuit: Remastered sur Nintendo Switch. Et pour nous aider à patienter, EA nous promet d'en savoir plus sur "le mode multijoueur, Autolog et le cross-play, ainsi que la dynamique unique remplie d’action entre les pilotes et les flics de Seacrest County". On a hâte !Source : site officiel EA