Dying Light: Platinum Edition met en avant la gestion tactile

Le titre de survie contre des zombies édité par Techland le 19 octobre 2021, du moins sur ke marché nord américain car la fiche n'est pas encore disponible pour l'Europe, met en avant son optimisation autour de la Nintendo Switch : gestion des vibrations HD Rumble, visée gyroscopique, gestion de l'interface via l'écran tactile, coop locale avec deux consoles dans la même pièce, jeu en ligne, voilà un portage qui semble soigné.

Cette édition platinum regroupe pour 49,99 $ le jeu complet Dying Light, son extension The Following accompagnée d’une nouvelle histoire, d’une vaste carte originale et d’un buggy personnalisé à conduire. On y trouve également Dying Light : La horde de Bozak, un mode de jeu stimulant doté de sa propre histoire secondaire. Cuisine et Cargo sont deux zones de quarantaine additionnelles. Pour terminer, vous aurez l’ensemble Ultimate Survivor (des armes et tenues exclusives), Hellraid (un nouveau mode de jeu dans un monde fantastique sombre) et une vaste collection d’habillages et d’armes pour vos sorties sanglantes. Retrouvez ci-dessous la liste communiquée par Nintendo Canada :