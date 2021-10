Du Mario Kart partout dans vos affaires Bic

Mais c'est au niveau de l'enseigne Intermarché que l'on peut dénicher un coffret plus complet. Un ensemble de 70 pièces composé de 12 feutres, 10 feutres visaquarelle et 18 feutres visa. On ajoute 18 crayons de couleur évolution et 12 crayons aquacouleur. Dans cet ensemble, 3 plaques de stickers Mario Kart ont été inclus.