News Tournois et concours

Si vous ne connaissez pas déjà "DS in Reims", il s'agit d'une association qui organise depuis quelques années des rassemblements entre joueurs de consoles Nintendo 3DS et Switch.Évidemment, compte tenu du contexte sanitaire actuel, ces soirées de jeu ont lieu pour le moment en ligne, sur Discord. Mais ça n'empêche pas à DS in Reims d'atteindre sa 300ème édition, après 7 années d'existence !Pour célébrer ce double événement, l'équipe voit les choses en grand et prépare différentes activités réparties sur tout un week-end, les 28 et 29 novembre 2020. Parmi les animations au programme, tournois, défis et streaming sont prévus, avec à la clé des lots à gagner !Pour découvrir tous les détails de ce week-end festif, nous vous invitons à vous rendre sur le site de l'association : dsinreims.fr Puissance Nintendo souhaite un très bon anniversaire à DS in Reims, et bravo pour avoir organisé autant de rendez-vous, en espérant qu'il y en aura encore plus à venir !