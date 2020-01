News DOOM Eternal (Switch)

Quand un nouvel opus AAA d'une franchise ultra connue est annoncé, on se doute toujours que des complications d'optimisation peuvent survenir en cours de développement et que l'on souhaite proposer un titre le plus optimisé possible pour devenir le nouveau mètre étalon de la catégorie. Doom Eternal fait partie de ces candidats qui n'ont pas le droit à l'erreur pour le prestige de la franchise. Nous n'avons été guère surpris de voir le titre glisser de novembre 2019 à mars 2020, pour l'ensemble des plateformes, c'était même plutôt judicieux au regard du calendrier des sorties déjà ultra saturé.







Si ce retard est donc bénéfique pour laisser aux développeurs le temps de peaufiner au mieux le jeu, il restait cependant un petit doute concernant la version Switch. A l'origine, le jeu devait sortir en même temps que les autres plateformes mais cela ne sera pas le cas finalement, comme l'a annoncé dans une récente interview Marty Stratton d'id Software, qui confirme que la version Switch de Doom Eternal serait lancée "un peu plus tard", sans toutefois fournir une fenêtre plus précise de sortie.





Elle sortira un peu plus tard que les versions sur les autres consoles et PC actuels, et c'est vraiment juste parce que nous voulons terminer le jeu sur ces plateformes et donner ensuite à Panic Button - notre partenaire - le temps dont ils ont besoin pour vraiment apporter ces améliorations dans la version Switch. Ce ne sera pas un énorme retard, mais nous n'avons pas encore annoncé le délai de lancement, mais ce sont des partenaires fantastiques. Ils sont les maîtres de cette plateforme.



Nous avons adoré la version 2016 du jeu sur Switch. J'ai joué tant de fois à ce jeu, mais y jouer sur la Switch du début à la fin a été l'une de mes expériences préférées. L'avoir ainsi portable et mobile était phénoménal. Je pense que c'est ce que nous allons offrir avec Doom Eternal, de la même manière que Doom est fantastique sur les plates-formes de génération actuelle ... nous sommes très intransigeants en apportant Doom Eternal sur la Switch, et Panic Button est vraiment sur une bonne voie.





On croise donc les doigts pour que Panic Button repousse une nouvelle fois les limites de la console pour nous apporter un portage plus que décent du jeu en mode nomade (et dockée) de Doom Eternal, vous avez eu hier la liste des titres devant déjà arriver sur votre console pour patienter jusqu'à la prochaine libération de ce nouveau Doom.