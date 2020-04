News Dog Duty (Switch)

Dog Douty est un titre action tactique en temps réel. Vous êtes en guérilla contre les puissantes troupes d'un commandant poulpe qui menace la paix mondiale. Bref un despote de plus dont il faudra botter le derrière même si le côté poulpe nous fait spontanément penser à Splatoon.

Au niveau du gameplay, cela n'a rien à voir, on se bat dans différents environnements, allant du toit de notre véhicule en mouvement, en infiltrant des bases et en détruisant les terribles octo-machines qui seront en quelques sortes les boss de vos rencontres. Votre escouade est composé de trois solides gaillards qui n'ont peur de rien.



Le graphisme est épuré et nous rappelle un peu les anciens Jagged Alliance. L'accès anticipé sur Steam indique une bonne gestion de l'équipe pour réaliser vos différents assauts et un gameplay à la difficulté progressive mais globalement relevée. On attend donc de voir cela en main, n'ayant pas eu l'occasion d'essayer la version Steam.

En attendant, on peut saluer les efforts de localisation du titre, désormais en 14 langues au niveau du texte (et depuis ce 15 avril en français). Attention, cette localisation ne concerne que les textes, les voix restant en anglais. Les développeurs de ce jeu sont le studio indépendant Zanardi & Liza Dog Duty.



Un gros travail pour adapter le jeu aux consoles a été effectué, notamment dans la gestion des contrôleurs, par garantir une expérience fluide. Le jeu sortira sur Nintendo Switch,PS4 et Xbox One, les versions PS4 Pro et Xbox One X prendront en charge un affichage 4K. Après la sortie du jeu, de nouvelles extensions seront apportées via de futurs DLC. En voici la bande-annonce :