News Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

Vous rêvez d'obtenir les formes de Galar de M. Mime, Ponyta, Corayon et Miaouss dotées de leur talent caché ? Et bien c'est le bon moment car le jeu offre à l'ensemble des possesseurs de ce jeu (l'une ou l'autre version) la liste des Pokémon précités, suivant le calendrier précis suivants. Tout commence aujourd'hui mais vous avez quelques jours à chaque fois pour récupérer votre bien.

N'oubliez pas de vérifier vos Cadeaux Mystères chaque semaine pour ne manquer aucun de ces quatre Pokémon de Galar et ces objets bonus. Préparez ensuite ces Pokémon afin d'explorer L'île solitaire de l'Armure. Cette première partie du Pass d'extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier sera disponible d'ici la fin du mois de juin.





Voilà, vous savez tout, si vous possédez le jeu, n'oubliez pas de récupérer tout ce beau petit monde.





À partir du 22 mai 2020 : M. Mime de Galar doté de son talent caché Corps Gel, ainsi qu'une Appât Ball, une Lune Ball, une Masse Ball et une Rêve Ball.À partir du 29 mai 2020 : Ponyta de Galar doté de son talent caché Anticipation, ainsi qu'une Niveau Ball, une Speed Ball, une Love Ball, une Copain Ball et une Ultra Ball.À partir du 5 juin 2020 : Corayon de Galar doté de son talent caché Corps Maudit, ainsi que les objets d'évolution Pomme Sucrée, Pomme Acidulée, Théière Ébréchée, Théière Abîmée, Sachet Senteur et Chantibonbon.À partir du 12 juin 2020 : Miaouss de Galar doté de son talent caché Tension, ainsi que 100 Bonbons Exp. L et 50 Maxi Pépites.Suivez les étapes ci-dessous pour récupérer vos cadeaux en jeu :Lancez votre jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier.Sélectionnez « Cadeau Mystère » ;Sélectionnez « Recevoir un Cadeau Mystère ».Sélectionnez « Via Internet ».