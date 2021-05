C'est un petit air des années 90 qui revient sur Nintendo Switch avec deux titres de Lucasfilm Classic Games (en mettant un petit bémol pour le second).







Ghoul Patrol est sorti en 1994 et est la suite de Zombies Ate My Neighbors. Une suite de qualité mais loin d'égaler son aîné, Lucasfilm n'ayant pas géré le développement seul. Vous incarnez Zeke un jeune garçon ou Julie une jeune fille selon votre choix et lors d'une exposition sur les monstres et ghouls au sein de la bibliothèque de la ville, vous libérez un maléfice en consultant un livre ancien, qui permet aux monstres d'envahir la ville de Metropolis et de créer le chaos. On bascule alors dans un gameplay à la Alien Syndrome, avec sauvetage de personnes dans chaque niveau, recherche de clés pour ouvrir les portes, votre pistolet si vous avez choisi d'incarner le garçon ou une arbalète si vous avez opté pour la jeune fille, le tout fort heureusement avec des munitions infinies. Le jeu est à l'ancienne, avec des bulles comme dans les BD pour vous informer mais il faudra mémoriser les subtilités du niveau (pas de génération procédurale ici). Une fois que vous avez libéré tout le monde, vous ouvrez la porte pour atteindre le niveau suivant.





Mais la vrai valeur de l'annonce d'aujourd'hui, c'est le portage de zombies Ate My Neighbors, un très bon titre de cette période Snes. Zeke et Julie voient avec effroi des zombies, des momies, des vampires et autres créatures cauchemardesques envahir leur ville et c'est parti pour 55 niveaux remplis d'horreur.





Ces deux titres bénéficient de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de sauvegarder à n'importe quel moment, un mode coop local et des succès à effectuer. Les bandes-sons peuvent désormais être écoutées à loisir via un mode jukebox. Jusqu'à présent, il fallait la console virtuelle de la Wii pour pouvoir y jouer (à moins d'avoir les jeux sur Snes) et ce sont donc deux pépites 16 bits qui débarqueront sur l'eShop le 29 juin 2021.

Caractéristiques principales

- Réalisations (succès) : Suivez votre progression dans le jeu grâce à un ensemble de réalisations couvrant les deux jeux.





A la lecture de la nouvelle, cela nous a fait bien plaisir de revoir le plus ancien titre. Alors, allez-vous vous laisser tenter par l'acquisition de Zombies Ate My Neighbors et de Ghoul Patrol ?

Lucasfilm Classic Games: Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol trailer (Switch) 05/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

- Fonction de sauvegarde : Sauvegardez rapidement votre progression dans l'un ou l'autre des jeux et poursuivez votre aventure où et quand vous le souhaitez.- Fonctionnalités du musée : Regardez une interview vidéo avec l'un des développeurs des premiers Zombies ou explorez de nombreuses galeries contenant des illustrations du jeu, des images conceptuelles inédites et des ressources marketing.- Bande-son : Écoutez l'intégralité de la bande-son des deux jeux dans les lecteurs de musique inclus.- Mode 2 joueurs : Jouez au jeu en mode coopératif local à deux joueurs.