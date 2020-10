News Disc Room (Switch)

On retrouve derrière Disc Room le bien connu studio Devolver Digital pour la partie édition et les développeurs Jan Willem Nijman et Kitty Calis (Minit), Terri Vellmann et Doseone (HIGH HELL). Une belle carte de visite indépendante pour un titre qui va jouer avec nos nerfs car vous allez vite vous rendre compte que si le concept est tout simple et addictif, la moindre hésitation d'une seconde est sanctionnée par une mort violente.





Disc Room se déroule dans un univers futuriste. Nous sommes en 2089 et un gigantesque disque est apparu, en orbite de Jupiter (un lieu fréquemment utilisé en SF, ainsi que Jupiter, pour l'apparition d'étrangeté mettant en péril notre système solaire, on vous conseille notamment la lecture de série BD de Denis Bajram, Universal Wars, avec déjà une menace se situant dans ce lieu de notre système solaire).







Cette apparition soulevant de nombreuses interrogations, une équipe internationale de scientifiques est dépêchée sur place pour tenter d'en percer les mystères et pour répondre à la question primordiale : menace ou pas.

En entrant à l'intérieur, vous allez vite vous rendre compte que chaque pièce est un véritable coupe gorge. Des scies aliens se mettent en route et vous pourchassent sans relâche, il va falloir clairement anticiper chaque mouvement pour vous frayer un chemin dans ce véritable enfer qui va tourner au carnage pour la fameuse équipe.

Heureusement que vous pourrez obtenir quelques compétences en cours de jeu, comme une esquive invincible, la possibilité de manipuler le temps, de se cloner et d'autres aspects à découvrir.



Graphiquement, c'est très simple, il ne faut pas faire la fine bouche. Mais au moins, cela reste lisible. Tout le sel de ce jeu tient dans la mécanique des pièges à éviter, les nombreuses morts punitives au moindre loupé et à la volonté de vouloir vous dépasser pour avancer de plus en plus loin au sein du disque. Un titre qui devrait plaire aux amateurs de challenge relevé et autres Die and Retry. Pour les autres, il y aura de la curiosité mais peut-être pas la volonté de se faire découper à outrance au-delà d'une heure de jeu. Un titre donc à destination d'un public averti, dont le côté puzzle/escape game devrait ravir.





Disc Room sera disponible à compter du 22 octobre 2020 sur l'eShop de votre Nintendo Switch. Pour les plus curieux, une démo sur PC est disponible ici