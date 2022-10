Digimon World: Next Order International Edition annoncé sur Nintendo Switch

Digimon World: Next Order - Launch Trailer | PS4 19/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les fans des Digimon vont pouvoir être heureux : un nouveau jeu Digimon vient d'être annoncé sur Nintendo Switch !Alors, "nouveau jeu" est peut-être un peu exagéré puisque Digimon World: Next Order International Edition est en fait un remake du jeu Digimon World: Next Order sorti en 2016 sur PS Vita qui avait déjà connu une adaptation sur PlayStation 4 en 2017. Seule cette version PS4 était sortie en occident.Voici à le trailer de lancement du jeu à l'époque :Digimon World : Next Order est un RPG réalisé par le studio B.B. Une nouvelle aventure vous attend pour venir sauver le monde des Digimon en pleine décadence. Au programme notamment : plus de 200 Digimon et la possibilité d'être accompagné, pour la première fois à l'époque, par 2 Digimon !Le jeu sortira le 22 février 2023 et vu le nom du jeu, peu de doute qu'une annonce de la sortie de Digimon World: Next Order International Edition en Europe aura bientôt lieu.Source : Nintendo Everything