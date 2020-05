News The Wonderful 101 (Switch)

The Wonderful 101: Remastered is coming to Switch, PS4 and Steam! (15sec Trailer) 05/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les fans de The Wonderful 101 attendaient depuis des années un retour de ce titre développé par PlatinumGames. Et l'annonce de la sortie de The Wonderful 101: Remastered a donc fait plus d'un heureux, qui a pu manifester son soutien à l'occasion d'un Kickstarter.PlatinumGames a diffusé deux nouvelles vidéos sur sa chaîne YouTube dans la nuit, il s'agit de deux clips de 30 et 60 secondes :On rappelle que l'édition physique de The Wonderful 101: Remastered a été reportée au 3 juillet 2020 en Europe , tandis que l'édition numérique a quant à elle été maintenue au 22 mai, dans une petite semaine.Pour le plaisir, on se remémore la version Wii U du jeu, avec ce PlayN!, c'était alors le 7e numéro de notre émission de gaming avec Boris, consacré au jeu, c'était hier en 2013 :Source : JapaneseNintendo