News Dr. Mario World (mobile)

Chasseurs de virus et fans de Nintendo, réjouissez-vous. Deux nouveaux médecins arrivent sur mobile pour faire la chasse aux méchants virus suite à la dernière mise à jour effectuée cette semaine.C'est par l’intermédiaire de Twitter que le compte anglais de Dr. Mario World a présenté les deux nouveaux praticiens sur lesquels les joueurs pourront s'appuyer. Dr. Kamek et Baby Rosalina viennent s'ajouter à leurs confrères pour le plus grand plaisir des joueurs.Il y aura aussi un nouveau niveau bien enneigé pour les fans de Noël. Celui-ci a été présenté également via Twitter :Alors prêt pour un nouveau petit traitement sur le terrain de Dr. Mario ?Source : Nintendo Wire