Deux brevets Nintendo pour de l'upscaling basé sur de l'intelligence artificielle

Alors que le baromètre de la rumeur s'est affolé cette semaine au sujet de kits de développement Switch 4K , deux brevets ont été publiés aux Etats-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux brevets concernent des procédés d'upscaling que Nintendo pourrait utiliser dans de futurs produits.Les deux brevets sont intitulés "Systems And Methods For Machine Learned Image Conversion", et font référence à des technologies d'upscaling déjà existantes comme on les trouve du côté de Nvidia ou d'Intel. Le principe est bien plus simple que l'énoncé du brevet, puisque l'idée est d'améliorer en temps réel la résolution et la qualité d'une image grâce à de l'intelligence artificielle, de manière économe en énergie.Et c'est bien ça qui est important pour Nintendo : les futurs modèles de Switch, 4K, 8K ou plus, souffriront toujours d'un problème complexe, à savoir la consommation d'énergie. Une forte puissance de calcul requiert beaucoup d'énergie, or les batteries de nos appareils nomades montrent alors rapidement leurs limites.Si vous lisez le brevet attentivement, ne serait-ce que le début, vous découvrirez que les inventeurs sont des Français. Selon NintendoLife, Alexandre Delattre est un des co-fondateurs du centre européen de recherche et développement de Nintendo.Le fait que ces brevets soient publiés alors que Bloomberg évoque des kits de développement 4K est une pure coïncidence. On peut aussi imaginer que cette technologie soit utilisée pour deux autres besoins : d'une part upscaler des jeux qui ne tournaient pas du tout sur des résolutions contemporaines (prenons l'exemple de jeux GBA sur un écran HD !), et d'autre part upscaler des jeux en 4K mais conçus pour de la HD – ce qui pourrait tout à fait être la voie choisie pour une prochaine vague de jeux Switch.A ce stade, on se contentera de saluer le fait que Nintendo poursuive ses travaux de recherche et de développement afin de nous permettre, dans les années à venir, de continuer à jouer sur des consoles bourrées d'innovation et de technologie. Car n'oublions que la Switch va en mars 2022 fêter ses 5 ans d'existence, et que les équipes de R&D doivent être en train de plancher sur le coup d'après. Il ne tient qu'à eux de nous offrir une nouvelle Wii U... ou de nous refaire un coup "à la Wii" ou "à la Switch" !Sources : NintendoLife