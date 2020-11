News Game & Watch Super Mario Bros

Galerie images 14/11/2020









Hier, nous vous proposions un unboxing inédit de la Game & Watch: Super Mario Bros. et pour suivre cette lignée, voilà qu'aujourd'hui nous vous proposons de prendre connaissance des petits bonus et ajouts multiples de cette console qui du haut de ses 11 centimètres est souvent considérée (de manière ironique) comme la console Next-Gen de Nintendo faisant face aux Xbox Series et PlayStation 5.Tout savoir sur la Game & Watch: Super Mario Bros. :De ce fait, voici la liste tant promise et après l'avoir vue, soyez certains que vous saurez tous ce qu'embarque cette Game & Watch :- Terminez Super Mario Bros. et vous débloquerez le mode difficile, avec l'apparition de différents ennemis. Dans le jeu original, le mode difficile n'était disponible que jusqu'à ce que vous éteigniez la console (NES).- Débloquez le mode Mario Infini dans Super Mario Bros. et Super Mario Bros : The Lost Level en maintenant le bouton A sur l'écran de titre.- Appuyez sur le bouton A pendant plus de 5 secondes sur l'écran de titre du jeu Ball pour incarner Luigi.- 35 événements spéciaux inclus dans l'horloge numérique.- 7h du matin : Topi-Taupe apparaît du sol et court partout.- 1h11/13h11 : 3 Bloops apparaissent et nagent jusqu'en haut de l'écran.- 5h55/17h55 : Les blocs indiquant le changement d'heure deviennent des pièces.Au sujet de cette nouvelle Game & Watch, avez-vous succombé à cette console inédite paraissant 40 ans après la commercialisation des Game & Watch en 1980 pour célébrer les 35 ans de la plus grande licence en la possession de Nintendo ? N'hésitez pas à nous donner vos retours sur notre serveur discord et nous dire si vous aussi, vous avez osé la déballer !Source : Nintendo Everything