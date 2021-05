Alors que Sonic est actuellement en plein tournage de sa deuxième aventure cinématographique, il semble que la suite de Detective Pikachu, pourtant sorti sur le grand écran avant le premier volet Sonic, soit au point mort. Difficile de savoir si pour le moment les difficultés autour de la pandémie Covid-19 a mis la pédale douce sur le projet, faute de rentabilité au niveau du cinéma dans les salles actuellement, mais malgré de nombreuses rumeurs évoquant une suite, Detective Pikachu 2 commence à devenir une arlésienne. D'ailleurs le jeu vidéo Detective Pikachu 2 est lui aussi tombé dans un grand silence, cela fait bien longtemps qu'aucun bruit à son sujet n'est parvenu à nos oreilles.



Est-ce à dire que Détective Pikachu 2 ne sortira jamais ? Selon Justice Smith, l'une des stars principales de Détective Pikachu, il est probablement préférable que les fans ne se fassent pas de faux espoirs. Lors d'une interview avec Inverse , il a encouragé tout le monde à "enterrer" tous les espoirs, car il ne pense pas que cela va se produire. Bien sûr, si le projet se concrétise, il serait "ravi" d'y participer.

Justice Smith : J'adorerais participer à Détective Pikachu 2. Je ne sais pas si cela va se faire. Je pense que nous devons en quelque sorte enterrer nos espoirs. Je ne pense pas que cela va se produire. Mais je l'espère vraiment. Honnêtement, je suis un si grand fan, qui sait, qui sait ? Je l'espère.

Malgré un bon succès commercial, Pikachu s'est fait griller par Sonic au niveau de la rentabilité. Mais avec Pokémon, il faut toujours rester prudent car on sait ménager le secret. Alors en attendant le bon scénario (on attend un peu plus que ce que nous avons pu avoir avec le premier film) et le retour des beaux jours pour le cinéma, on croise les doigts pour que Détective Pikachu ne reste pas un simple One Shot.





Inverse : En parlant du Détective Pikachu, cela fait un an qu'on ne vous a pas interrogé sur la possibilité d'un Détective Pikachu 2. Pensez-vous que cela va encore se faire et seriez-vous toujours prêt à participer ?