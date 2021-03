Une réduction de 35%, c'est toujours cela de pris, surtout quand cela touche des titres Nintendo, avec Mario ! Paper Mario: The Origami King et Super Mario Maker 2 passent ainsi tous les deux à 38,99 € au lieu de 59,99 €. Des réductions eShop cependant car aucune ristourne n'est en place pour les éditions physiques. Mais en cherchant bien, vous pouvez parfois trouver ces deux titres à 45 € dans certains enseignes.





On ne reviendra pas sur la qualité de ces deux jeux, ils sont très bons dans leurs domaines. En revanche, ne trainez pas trop, les réductions s'arrêtent le 21 mars 2021. Vous avez donc encore une petite semaine pour peser le pour et le contre, et craquer !





Si vous avez besoin d'être convaincu un peu plus, nous vous conseillons la lecture des tests de ces deux jeux effectués par nos soins. Euh, en fait effectué par notre fan absolu de Mario, notre rédacteur en chef Xavier, qui ne laisserait le soin à personne d'autre de tester à sa place un titre Mario. Avis subjectif de sa part ? Totalement assumé ! C'est donc un exploit de voir qu'il ait daigné laisser le test de Paper Mario à notre camarade Fred. Mais plus sérieusement, nous sommes assez nombreux dans l'équipe a avoir investi dans les deux titres pour confirmer sans détour la grande qualité des deux jeux, même si nous restons un poil plus partagé sur le Paper Mario, très joli mais un poil trop facile et plus linéaire. Cela reste d'ailleurs une caractéristique des Paper Mario, très grand public, mais avec un gameplay ne satisfaisant pas toujours tous les fans.









Super Mario Maker 2 - Bande-annonce (Nintendo Switch) 14/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Paper Mario: The Origami King - Sortie le 17 juillet ! (Nintendo Switch) 14/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube