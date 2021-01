News Super Nintendo World

On oublie un peu vite que la nouvelle zone du parc Universal Studios d’Osaka, le Super Nintendo World n’est pas le Super Mario World tant la licence du plombier est mise à l’honneur dans les décors et attractions qui doivent ouvrir au grand public le 4 février prochain Pourtant il semblerait bien que d’autres licences aient réussi à faire leur trou au Super Nintendo World. Alors que certains observateurs avaient repéré des Pikmin cachés sur les sacs utilisés lors de la conférence de presse révélant le parc aux médias, les premiers visiteurs qui arpentent le parc en avant première - à la manière d’un Shigeru Miyamoto - semblent eux aussi avoir aperçu des Pikmin plantés au milieu des Yoshi et des Toads.Bien évidemment, ces clichés, capturés non loin du café Kinopio (café Toad), ne sont pas officiels mais il est fort possible que cette licence chère au cœur du papa de Mario ait fait le chemin jusqu’au parc d’Osaka... En attendant une confirmation le mois prochain, 2020 aura aussi été l’année de Pikmin 3 Deluxe qui est d’ores-et-déjà au Japon un des plus remarquables succès de la licence (plus de 400 000 cartouches écoulées), en espérant que 2021 ne se contente pas de les planter sur le toit d’un magasin !Source : Nintendosoup