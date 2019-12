News GRID Autosport (Switch)

GRID Autosport | Two player Split-Screen Frame Rate TEST on Switch 17/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On vous avez détaillé tous les détails de cette mise à jour il y a tout juste une semaine, et on vous renvoie évidemment à notre article pour tous les détails.C'est donc aujourd'hui que cette première partie des mises à jour promises pour le titre est disponible, rajoutant ainsi le mode multijoueur en écran splitté et en local entre Switch.Les développeurs ont également annoncé qu'une future compatibilité avec Nintendo Labo était prévue. Oubliez tout espoir de compatibilité VR cela dit, on parle ici d'un support du volant de Nintendo Labo. Il aurait de toute façon été très peu pratique de conduire sa voiture avec les mains au niveau des oreilles, soyons réaliste.On en profite pour vous partager ce petit banc d'essai du mode écran-splitté car c'est toujours intéressant de voir ce que la Switch a (ou pas) dans le ventreSource : Nintendo Life