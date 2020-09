News Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

Nouvelles infos sur le Pass d'extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier ! 28/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le Pass d'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier va faire couler beaucoup d'encre d'ici peu : The Pokémon Company a annoncé sur les réseaux sociaux qu'une nouvelle vidéo serait présentée le mardi 29 septembre 2020 à 15h.Vous pouvez recharger cette actualité à 15h pour accéder au lecteur vidéo ci-dessous :On ignore bien entendu encore totalement de quelles informations concrètes il s'agit, mais on reconnaître que l'attente ne sera désormais plus très longue. Rappelons qu'un premier Pass d'extension a été mis en ligne le 17 juin dernier, L'île solitaire de l'armure.La seconde partie du Pass d'extension s'appelle quant à elle Les terres enneigées de la couronne et on devrait notamment pouvoir participer à des expédition Dynamax et affronter des champions au Tournoi des Stars de Galar.