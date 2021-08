News No More Heroes 3 (Switch)

Recharger un Katana (Beam Katana)

L'esquive et les duels (Emergency Evade et Weapon Clash)

Les combos et Coups mortels (Slash et Death Blow)

Coups de pieds et Force de Mort (Death Kick et Death Force)

On continue dans les vidéos de gameplay. Travis enchaine les coups de pieds et d'énergie pour devenir le Gant de la Mort

Invoquez la pluie et le ralentissement de la Mort (Death Rain et Death Slow)

Plus original cette fois ci, Marvelous présente 2 combos qui permettront de toucher plusieurs ennemis en même temps.

En attendant la sortie prochaine de No More Heroes 3, Mavelous et Grasshopper Manufacture présentent différentes fonctionnalités du (anti) héros Travis Touchdown.Sebiorg avait déjà évoqué cette fonctionnalité, il s'agira de "recharger" le Katana de Travis avec une méthode et gestuelle particulière. La preuve en vidéo :Dans tous beam them all, il est primordial d'esquiver les attaques ennemies ou de les contrer. La réponse en vidéo :No More Heroes 3 utilise un grand classique de l'esquive. Avec le bon timing, vous entrez en slowmotion. Cela vous permet de vous repositionner avant de déclencher une rafale d'attaques sur votre adversaire (qui ne peut pas bloquer ou esquiver ces attaques). Vous pouvez également utiliser des mouvements de grappin et des coups mortels.Le deuxième mécanisme s'appelle Weapon Clash, et il est déclenché lorsque vous lancez une attaque slash et que le faisceau katana se heurte à l'arme de l'adversaire en même temps. Si vous gagnez le duel (qui se fait en déplaçant les Joy-Cons d'une manière spécifique), vos adversaires seront assommés pendant quelques instants, vous permettant de lancer un coup mortel mortel.Vidéo suivante dans laquelle Travis nous dévoile quelques combos et coups mortels disponibles.Nul besoin de vous expliquer le besoin de faire des combos dans ce type de jeu. Travis attaque les ennemis avec le Beam Katana et vous devrez enchainer les coups pour créer des combos.Afin de réduire les ennemis en cendres, vous aurez à votre disposition les coups mortels. Lorsque vous le faites, une flèche s'affiche à l'écran et en lançant les Joy-Cons dans la bonne direction, l'ennemi sera abattu. Si vous réussissez, des emplacements apparaîtront à l'écran, déclenchant divers modes "Dark Side" (chacun avec un effet différent) en fonction de la combinaison de symboles correspondants.Death Kick fonctionne exactement comme son nom l'indique. Vous fouettez les ennemis et leur donnez un bon coup de pied. Quant à la Force de la mort, elle vous permet de frapper les ennemis avec une sorte d'explosion d'énergie, qui éloigne les ennemis. Assez pratique lorsque vous avez besoin de souffler lors de rencontres particulièrement tendues (si vous êtes entouré par exemple).Death Rain est une compétence plutôt unique. Son utilisation invoque d'étranges "nuages" dans l'air, qui commencent alors à faire pleuvoir des projectiles sur les adversaires à portée. Assez pratique lorsque vous voulez infliger des dégâts à plusieurs ennemis à la fois !Quant à Death Slow, il crée un champ de forte gravité, et tout ennemi pris à l'intérieur verra ses mouvements considérablement ralentis. Cela vous permet de déclencher combo après combo assez facilement !Notre petit tour s'arrête ici pour le moment mais d'autre caractéristiques en vidéo restent à présenter.No More Heroes 3 est prévu pour le 27 aout 2021 mondialement.