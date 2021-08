News No More Heroes 3 (Switch)

2 nouveaux modes pour déchainez votre sabre (Mustang et Throw Mode)

No More Heroes 3 (Switch) - Mustang Mode & Throw Mode 31/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Travis entre dans son Armure

No More Heroes 3 (Switch) - Full Armor Travis 31/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après une défaite, la roulette vous attends

No More Heroes 3 (Switch) - Retry Roulette 31/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Récupérer de la vie et Sauvegarder sont essentiels

No More Heroes 3 (Switch) - DonMai Sushi & Toilet Saves 31/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Petite visite de différentes zones

No More Heroes 3 (Switch) - Santa Destroy and Thunder Dome 31/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Autrefois une petite ville miteuse, cette parcelle de terre endormie et imbibée de sang s'est transformée en un point chaud du tourisme (allez comprendre) et a été construite en partie par l'immense empire technologique de Damon Riccitiello, Utopinia. Explorez cinq zones de la ville étendue sur votre moto Schpeltiger rouge flamboyant, ou parcourez rapidement le service de voyage rapide.

Afin de sabrer au mieux, découvrez les 2 modes en vidéo :Le premier est le mode Mustang, déclenché lorsque vous obtenez 3 BAR sur la fente. Ce mode vous permet de réduire les ennemis à une vitesse proche de la lumière. Pendant ce temps, le mode lancer (Throw) est activé lorsque vous alignez trois cloches. Grâce à ce mode, vous pouvez enchaîner autant de lancers que vous le souhaitez pendant son exécution !Il est temps que notre héros enfile son armure intégrale.Travis entre dans son armure robotique intégrale, et verrouille tous les ennemis proches afin de leur lancer un barrage de missiles, les réduisant en poussière. Pour l'activer, vous devez aligner trois 7 dans l'emplacement Death Blow.Il existe également une version spéciale de ce mode côté obscur, qui est activé lorsque vous alignez trois 7 verts. À première vue, cela permet à Travis de garder son armure plus longtemps, ce qui semble changer considérablement le gameplay (vous pouvez voir une interface utilisateur différente à la toute fin de la vidéo). Il semble que vous pourrez frapper les ennemis en utilisant l'armure robotique, pour un maximum de puissance et de fraîcheur !Puisque la mort dans No More Heroes 3 est un jeu, autant jouer à la roulette.Lors d'un Game Over, vous avez deux choix : Retour au motel ou Réessayez. Si vous choisissez de réessayer, vous déclencherez la roulette. Vous pouvez tenter votre chance et obtenir divers améliorations en fonction de la partie sur laquelle le point s'arrête. Vous pouvez obtenir des améliorations telles que l'invicibilité, la puissance d'attaque, etc. Mais vous pouvez aussi obtenir des « malus» : par exemple, si vous atterrissez sur Jess Baptiste VI, vous pourrez redémarrer avec votre Beam Katana complètement à court d'énergie !No More Heroes 3 ne fait pas comme n'importe quels jeux, mais conserve les mécanismes des sushis et toilettes des précédents opus.Introduits dans Travis Strikes Again: No More Heroes, les bars à sushis permettent de manger de délicieux sushis : cela vous permettra non seulement de récupérer vos HP, mais vous pourrez également profiter de divers effets qui vous aideront à prendre le dessus dans les batailles.Si vous avez déjà joué à un jeu No More Heroes auparavant, vous savez déjà comment cela fonctionne. Tout comme dans les opus précédents, les toilettes vous permettent de sauvegarder le jeu à l'intérieur des niveaux. Il est fortement recommandé de sauvegarder à toute opportunité, et surtout juste avant un combat de boss !No more Heroes 3, ce n'est pas qu'un beat them all, c'est aussi un univers. En voici une petite partie en vidéo.Santa Destroy est de retour dans cette troisième entrée numérotée, et la zone propose de nombreuses recoins familiers et inédits à découvrir (y compris le tristement célèbre motel No More Heroes). Vous pouvez l'explorer en conduisant l'emblématique moto Schpeltiger de Travis, mais aussi à pied.Quant au Thunder Dome, c'est une toute nouvelle zone qui se compose principalement de marais salants stériles. C'est là que vous trouverez Neo-Osaka, un quartier de divertissement.Notre 2éme récapitulatif se conclut ici pour le moment mais d'autre fonctionnalités en vidéo restent à présenter. No More Heroes 3 est prévu pour le 27 aout 2021 dans le monde entier.