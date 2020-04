News Deliver Us The Moon (Switch)

Wired Productions et le studio hollandais KeokeN Interactive lancent le 24 avril 2020 sur PS4 et Xbox One puis courant été 2020 sur Nintendo Switch, le portage console d'un titre très beau sorti fin 2019 sur PC Steam, Deliver Us The Moon.





Ce jeu d'aventure, oscillant en exploration narrative et phase FPS, vous plonge dans un futur où les ressources viennent à manquer sur notre Terre. L'agence spatiale mondiale, la World Space Agency (WSA), coordonne les différentes missions d'exploration afin de repérer puis de collecter les ressources manquantes à notre monde. La Lune a ainsi permis de découvrir des sites intéressants avec l'avantage d'être proche pour une exploitation rapide et moins couteuse. Parmi ces ressources, l’hélium-3, une source d’énergie particulièrement prometteuse qui pourrait permettre à l'humanité de faire face à ses besoins grandissants pendant plusieurs dizaines d'années. Cependant, lorsque la WSA perd le contact avec les équipes sur place, elle décide de vous envoyer en éclaireur pour comprendre ce qui se passe et faire en sorte de préparer correctement les lieux pour la reprise des exploitations.





Pendant environ 7 heures correspondant au scénario, vous allez explorez les lieux et en apprendre plus sur ce qui s'est passé, par le biais de divers documents collectés et des enregistrements audio. Passage en faible gravité, conduite d'un rover, avancée dans les différentes salles du complexe spatiale, un titre qui joue sur l'immersion et non sur des tirs frénétiques à coup de pistolet laser. Si le titre est très fort dans son immersion visuelle sur gros PC, évidemment on se demande comment tout cela sera porté sur Nintendo Switch. Mais écouteurs dans les oreilles et console en main ou via la télé, Deliver Us The Moon vous promet une ballade en apesanteur qui ne vous laissera pas indifférent. Une petite perle indépendante dont le développement a été lancée en 2015, après une campagne de financement participatif réussie, et qui nous fait bien plaisir de voir arriver, courant été 2020 si tout se passe bien, sur notre Switch.



Deliver Us The Moon | 5 Things You Need to Know | Trailer 2020 04/06/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube