Test de Deliver us the moon : dans l’espace, personne ne vous entend crier

Livrez-nous la Lune !

Le portage Switch…

L’humanité est au bord de l’extinction. Le monde va mal et vous êtes envoyé sur la Lune pour y découvrir ses secrets et peut-être un moyen de sauver la Terre et ses habitants. A vous donc d’en découvrir les arcanes, notamment grâce à différentes interfaces qui vont vous aider à progresser. L’atmosphère est lourde sur l’astre qui n’en a pas. Il faut compter vos pas, faire attention à l’oxygène, à l’absence de bruit ou à sa présence, à vos mouvements.Si vous n’avez aucun ennemi à battre, l’ambiance pesante vous tiendra éveillé et vous laissera sur vos gardes. Quels secrets sont à découvrir ? Pouvez-vous seulement sauver l’humanité ? Le voulez-vous vraiment ? Les découvertes que vous allez faire tout au long de l’aventure sont prenantes et le scénario est particulièrement bien écrit. On comprend facilement l’engouement pour le jeu à sa sortie sur PC. Il reste cependant une ombre au tableau, aussi grosse que celle de la Terre à l’horizon…Qu’on s’entende bien : le jeu est incroyable. La mise en scène, la tension permanente, les quelques énigmes environnementales… Le jeu reprend à la fois les codes du jeu d’exploration et de l’horreur, en nous faisant circuler dans des boyaux étroits, en jouant avec nous et ce que l’on attend de ce genre de situation pour nous maintenir dans une tension permanente.Rapidement, les sorties à l’extérieur deviennent des enjeux majeurs et le pire ennemi sera le niveau d’oxygène, vous poussant à prendre la mesure de vos déplacements et à les limiter parfois au maximum. Même les contrôles sont bien pensés pour la Switch. La progression est fluide et vous savez globalement quoi faire même si certains éléments sont parfois bien cachés… Enfin, pas tant que ça en réalité, mais cela nous amène à un autre point : les graphismes.Le portage Switch est un désastre. Une véritable catastrophe qui empêche de réellement profiter du jeu. Les textures bavent, le jeu pixelise à mort, au point qu’un objet posé sur une étagère devient difficilement visible. Les animations ne sont pas fluides, l’immersion, qui est quand même la base de ce jeu, est complètement effacée par les soucis techniques. Tout devient laborieux et c’est vraiment dommage, car le jeu méritait un portage soigné. Ou alors pas de portage du tout…