Jackbox Naughty Pack : le Party Game coquin de la Switch !

Jackbox Naughty Pack | Bande-annonce officielle PEGI Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mode sans filtre activé !

Une proposition coquine, mais une température qui peine à décoller…

Remettons un peu de contexte : Jackbox vous propose de jouer à plusieurs, dans la même pièce ou à distance. Vous pouvez jouer de trois à huit joueurs au maximum, et jusqu’à dix mille personnes peuvent être spectatrices de votre partie (si vous le souhaitez évidemment).L’avantage est que chacun joue directement sur son smartphone via une simple connexion à une page web. L’accès est enfantin et particulièrement pratique : on a rarement huit manettes à disposition, tandis que tout le monde (ou presque) vient en soirée avec son smartphone dans la poche. Et ce n’est pas tout : certains jeux demandent de dessiner, ce qui est infiniment plus pratique sur écran tactile qu’avec des Joy-Cons.Les jeux Jackbox existent depuis un bon moment et fonctionnent très bien. Seulement voilà: l’éditeur Jackbox Games a bien compris que ses jeux classiques étaient d’ores et déjà détournés par énormément de joueurs qui interprètent tout de manière lubrique. Alors tant qu’à faire, autant assumer et y aller à fond : l’idée de ce Naughty Pack était née !Et puisqu’il s’agit d’un pack, sachez qu’il y a trois jeux proposés : Fakin’it All Night Long, Dirty Drawful et Let Me Finish. Rassurez-vous, si ces titres un poil évocateurs sont en anglais, le jeu est intégralement disponible en français. Alleluiïa !Subtilité qui nous a beaucoup amusés, les options permettent de définir le niveau de profanités que vous acceptez. Et vu que chez PN, on ne teste pas les choses à moitié, on a poussé le curseur au max !Commençons donc par Fakin’it All Night Long, qu’on pourrait traduire par le jeu de l’imposteur. Ici, la partie se déroule à la fois à l’écran et dans la vraie vie: le jeu va vous poser une question, et chacun doit répondre en faisant un geste. Par exemple, lever la main ou non, indiquer un nombre à l’aide de ses doigts ou encore pointer un autre joueur d’un index accusateur. Le problème, c’est que si les autres joueurs ont reçu la question sur leur écran, l’imposteur n’a en revanche rien reçu.Il va donc devoir réagir malgré tout en faisant croire aux autres qu’il sait très bien de quoi on parle et qu’il répond honnêtement à une question qui lui a été posée. Evidemment, les situations ridicules et très drôles arrivent vite, surtout quand on voit le genre de questions proposées. Pour exemple, voici quelques questions “sages” sélectionnées :Vous l’aurez compris, le but du jeu est de démasquer l’imposteur, tandis que ce dernier doit tenter de berner tout le monde pendant un maximum de tours. et à la fin, on compte les points !Le deuxième jeu est plus connu: il s’agit du fameux Drawful, une sorte de Pictionnary aux règles perverses: d’abord, faire un joli dessin est ici peu probable: seulement deux couleurs disponibles, impossible d’effacer ses erreurs, et temps très limité… sans parler des thèmes proposés ! Pire, à la découverte du dessin proposé par un joueur, les autres peuvent proposer un titre alternatif qui pourrait selon eux correspondre au dessin affiché. L’idée étant ensuite de berner ses adversaires quand on leur demandera de choisir la bonne proposition parmi toutes celles proposées. Terriblement amusant, Drawful donne toujours lieu à des fous rires et à des propositions… peu orthodoxes !Enfin, Let Me Finish est un jeu qui demande l’avis de tous les joueurs concernant des questions parfaitement stupides : “Où sont les fesses d’une boîte aux lettres?”, “Comment exciter cet avocat?” et autres joyeusetés visibles ci-dessous. Illustration à l’appui, les joueurs viennent dessiner par-dessus pour développer leur point de vue sur la question. L’idée étant bien entendu qu’on choisisse votre proposition plutôt qu’une autre, avec de jolies batailles à la clé.Vous l’aurez compris, Jackbox Naughty Pack propose trois jeux assez amusants au contenu parfaitement grossier : sexe, drogues, insultes, tout y passe pour notre plus grand plaisir… Encore que ! Car si cela fait plaisir de voir un jeu aussi débridé, l’humour tombe malheureusement parfois dans le gras… Très gras. Attention, coquin ne veut pas forcément dire drôle…Malgré tout, on passe un bon moment : le jeu du simulateur est franchement amusant et engendre des situations cocasses. Drawful reste un must à lui tout seul et cette version délurée le rend encore plus délirant. En revanche, Let Me Finish nous a paru plus brouillon et n’a pas su nous scotcher bien longtemps.Au global, l’ambiance monte d’un cran mais n’est pas bouillante pour autant. Il manque malheureusement un peu de sel à ce Naughty Pack pour définitivement nous convaincre. Il ne s’agit pas tant du côté coquin que des mécaniques de jeu en général, Drawful mis à part. En l’état, nous voilà devant un party game sympathique et déluré mais pas forcément addictif au point de le relancer à chaque soirée. Saluons toutefois l’initiative de Jackbox Games qui prend une direction innovante et plutôt intéressante, du moins assez inédite sur Switch !