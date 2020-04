News Produits dérivés

L'ensemble d'extension Topi Taupe et Super Champignon 08/04/2020



LEGO a outre le Pack de démarrage et les deux premiers ensembles d'expansion tranquillement dévoilé un troisième pack : Ensemble d'extension Topi Taupe et le Super champignon.Il s'agit du set n°40414 de LEGO, réservé aux fans de LEGO et de Super Mario de 7 ans et plus. Il se compose de 163 pièces, souvent toutes petites, vous prendrez donc toutes les précautions d'usage avec les enfants pour éviter qu'ils ne les dévorent goulûment !Le prix de vente de cet ensemble est de 14.99 €, mais il sera offert en bonus de précommande pour tout achat du Pack de démarrage LEGO Super Mario.Vous pouvez retrouver cette offre sur le site de LEGO . La fiche produit officielle sur le site de Lego pour le pack de démarrage se trouve quant à elle ici . Cette fiche vous permettra de recevoir directement le set 40414.On vous propose également ces quelques liens affiliés pour commander ces produits sur les sites marchants français, qui a priori ne relaient pas l'offre de LEGO néanmoins : cliquez ici pour pré-commander le pack de démarrange Lego Super Mario chez Micromania . Vous pouvez aussi le pré-commander sur le site de la FNAC