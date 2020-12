News Among us (Switch)

Découverte : Among Us (Switch) 16/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hier, Nintendo annonçait la sortie-surprise d'Among Us sur sa console. Le jeu, sorti en 2018, a connu son heure de gloire à l'occasion de la seconde vague de confinement qu'a traversé le monde, et cette annonce a été l'un des rares temps forts du Indie World diffusé mardi soir RYoGA n'a pas perdu une minute, et dès l'application disponible sur l'eShop, s'est empressé de dégainer sa carte bancaire pour s'affranchir des 4.29 € que coûte la version Switch du jeu , afin de nous en proposer une vidéo de Découverte que voici :Dans cette vidéo, RYoGA découvre le gameplay d'Among Us sur Nintendo Switch, un jeu qui est crossplay avec les versions mobile et PC du jeu au sujet duquel Taranzagolor vous a tout dit dans cette news On profite de cette news pour vous annoncer qu'un canal #among-us a été créé sur le Discord de Puissance Nintendo , où vous pouvez dès maintenant rejoindre plusieurs centaines de joueurs enthousiastes pour partager vos codes amis et autres envies de jouer en multi !