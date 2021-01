News Re:Zero – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne (Switch)

Re:Zero – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne sort sur Nintendo Switch le 28 janvier au Japon, le 29 janvier en Amérique du Nord et le 5 février en Europe.





Sur cette vidéo, Spike Chunsoft nous présente un peu plus en détail le contenu de l'édition collector de ce jeu. Dans une petite boite de présentation au tirage limité, nous avons 4 pin's mettant en scène Emilia, Subaru, Rem et le tout nouveau personnage Melty, un livre d'art en couleur comprenant un concept art, des croquis et des commentaires.



Re:ZERO -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne Pin Badge Unboxing Video 24/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube Re:ZERO The Prophecy of the Throne Collector's Edition Unboxing Video 24/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Cette version est proposée à 89,99 €. Pour retrouver l'ensemble des détails concernant les différentes éditions physiques, veuillez retrouver notre précédent billet ici



Re:ZERO -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne Game Overview Trailer 24/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Terminons par la diffusion du live complet :