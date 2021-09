De savoureux biscuits Oreo Pokémon en approche aux Etats-Unis

Pokemon x OREO Limited Edition Cookies 09/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

That’s right... We’re in Venice! Tag us in your pics when you find it. We’ll follow our 10 favorites.



33.98531898085196, -118.47231889058051 pic.twitter.com/0wlj9QlRvw — OREO Cookie (@Oreo) September 8, 2021

Le 13 septembre 2021, les gourmands fans de Pokémon ne manqueront sans doute pas de rendre visite à leur supermarché préféré dans l'espoir d'acheter une boite de gâteaux Oreo Pokémon, une nouvelle collaboration entre la franchise de Nintendo et Game Freak et les célèbres biscuits américains.On a appris aujourd'hui que les paquets nous permettraient de retrouver 16 Pokémon différents, parmi lesquels certains seront plus rares que les autres à trouver. Evidemment, c'est Mew qui sera le Pokémon le plus difficile à trouver, il faudra donc ouvrir l'oeil et le bon avant de croquer à pleines dents dans l'un de ces biscuits Oreo.Il existe même une vidéo de présentation de ce Pokémon Oreo :En guise de promotion marketing, les fans résidant près de Los Angeles pourront découvrir un Pikachu fait de 8000 Oreo (faux, évidemment, on n'est pas là pour gaspiller de la nourriture !).On ignore si Oreo pourrait proposer sa gamme de biscuits Oreo Pokémon en Europe, pour l'heure l'opération ne semble prévue qu'aux Etats-Unis.