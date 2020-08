News Hardware

L'intérêt principal de cette manette est d'écarter un peu plus les mains de votre console. Avec sa plus grande poignée, les boutons arrières programmables, la gestion du turbo, les boutons assignables, cette manette est effectivement confortable sur bons nombres de titres. Seul regret, et de taille pour ce produit sous licence officielle Nintendo, c'est l'absence de compatibilité avec le gyro (dommage pour Splatoon 2 par exemple) et l'absence du HD Rumble (pas de vibrations donc). Il manque également la gestion du NFC (vous ne pourrez pas jouer avec vos amiibo sur Smash Bros par exemple) et pas de caméra IR.





Malgré ces manques, le Split Pad Pro reste une bonne manette généraliste, mais ne peut remplacer une manette pro ou vos joy-Con dans toutes les situations. A choisir en connaissance de cause, mais sur un shoot ou un bon Beat'em up à l'ancienne, la prise en main est sympathique.







Voici les images de ces nouvelles déclinaisons, qui selon Amazon, devraient être disponibles à compter du 7 septembre 2020, seuls les pages du site américain se sont mises à jour pour le moment, nous attendons de recevoir les dates de disponibilités pour le continent européen. Au niveau tarif, pas d'indication pour le moment, la version actuelle étant commercialisée à 49,99 € , il faut s'attendre à un tarif globalement similaire.

HORI vient d'annoncer que sa fameuse manette, apportant confort pour les grandes mains et dotée d'un d-pad de qualité, allait ressortir sous trois nouvelles livrées. Des couleurs qui pourront ainsi se marier plus efficacement selon vos goûts à votre Switch. Nous aurons ainsi le noir transparent, le bleu nuit et le rouge volcanique.Hori rappelle que pour bien faire reconnaître votre Split Pad Pro par votre Switch, assurez-vous bien de vérifier que tous vos Joy-Con sont éteints et non connectés via Bluetooth.