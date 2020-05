News The Outer Worlds (Switch)

Il ne reste plus très longtemps à patienter jusqu'à la sortie du jeu, le 5 juin, sur l'eShop de la Switch mais il n'empêche que les joueurs attendent ce titre avec impatience (histoire de profiter aussi des dernières périodes de confinement pour certaines zones ou avant le grand saut des ultimes révisions pour des concours pour d'autres).





Private Division et Obsidian ont transmis quelques nouvelles captures d'écran de The Outer Worlds, on vous en fait profiter tout de suite :



Un beau bébé qui pèsera tout de même 13,8 Go, gèrera le français (ouf) et la manette pro. N'oublions pas que le titre est PEGI18. Il ne manque plus qu'une petite vidéo, et tout le monde sera heureux.