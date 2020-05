News Bob l'Eponge: Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté (Switch)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated - Languages are F.U.N. Trailer 29/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated - Welcome to Rock Bottom 29/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

THQ Nordic a tout d’abord publié un trailer sympathique mettant en lumière les différentes langues dans lequel le jeu a été traduit. Si vous aviez toujours rêvé d’entendre Bob parler en Japonais ou Polonais, c’est l’occasion :Plus intéressant, le second trailer nous montre plusieurs zones de jeux et surtout uniquement du gameplay :Si le jeu a gardé le côté anguleux des titres de l’époque PS2/Gamecube/Xbox, le travail de remasterisation de Purple Lamp Studios semble plutôt propre. Le jeu reste donc un plateformer 3D dans lequel Bob et ses amis doivent repousser une invasion de robots à Bikini Bottom.Le titre a la bonne idée d’être proposé au tarif de 29,99€ et plus étrange, a repris son titre anglais même sur la page eShop. Devrons-nous désormais l'appeler SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated ? Il semblerait.