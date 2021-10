De nouveaux sets LEGO Super Mario Luigi's Mansion dévoilés

Nintendo et LEGO poursuivent leur prolifique collaboration avec trois nouveaux sets pour enrichir la gamme autour du personnage Luigi. En reprenant l'univers de Luigi's Mansion, dont le troisième épisode sur Nintendo Switch avait été une franche réussite (rendez-vous ici pour relire notre test ), les deux sociétés devraient séduire un large public, surtout en cette journée d'Halloween. Malheureusement ce timing n'est purement que marketing et informatif , car pour pouvoir se procurer les trois nouveaux sets annoncés, il faudra patienter jusqu'au 1er janvier 2022. Regardons néanmoins avec un peu d'avance ce qui nous est annoncé.





Nous allons retrouver Boo et Roi Boo, le professeur K. Tastroff, l'Ectochien, M Marais et Toad. Tout ce petit monde premettra aux plus jeunes de s'imaginer de nouvelles aventures horrifiques, ponctuées des bruitages et musiques bien connus de la série.

L’extension 71397 « Labo et Ectoblast de Luigi’s Mansion » nous donne accès à l'Ectoblast, avec ou sans Spectroflash, à placer dans les mains de votre figurine Luigi (ou Mario si vous n'avez que le pack démarrage Mario). A vous d’attraper le fantôme d’or et de récupérer des pièces dans la machine du laboratoire. Le professeur K. Tastroff et ses potions seront également de la partie.





L’extension 71399 « L’entrée de Luigi’s Mansion » vous permettra de déambuler dans l’effrayant manoir emblématique du jeu. Vous devrez alors y trouver un moyen de vaincre M. Marais, sans vous faire attraper par Boo et tout en mettant la main sur l’os d’or pour l’Ectochien.





L’extension 71401 « Le cache-cache hanté de Luigi’s Mansion » vous permettra de créer un niveau pour partir à la chasse aux pièces précieuses en affrontant des fantômes et jouer en arpentant des couloirs pouvant tourner sur eux-mêmes.







Ces trois sets peuvent être combinés les uns aux autres ou être combinés avec n’importe quel autre set LEGO Super Mario afin d'étendre les possibilités (et rentabiliser vos précédents investissements). Notre camarade Taranzagalor ayant l'intégralité des premiers sets Super Mario, il se rend bien compte de la place que prennent tous ces petits kits ! Mais si votre enfant a commencé sa collection par la Gamme Luigi, ces trois sets vont se révéler assez vite incontournables.





Les tarifs

Lancés le 1er janvier 2022 (peut-être quelques jours avant dans certaines enseignes), les tarifs sont dans la continuité des autres sets. Si le premier pack 71397 autour de l'Ectoblast est proposé à 24,99 € et l'entrée de Luigi's Mansion 71399 à 39,99 €, il va falloir dépenser 79,99€ pour le cache-cache hanté de Luigi's Mansion 71401, certes plus complet mais peut-être un peu élevé pour une arrivée post-étrennes. N'oublions pas un détail, il faudra pour pouvoir en profiter avoir au moins l'un des deux packs de démarrage (au choix Mario ou Luigi), disponibles au tarif de 59,99 € pièce même si certaines promotions actuellement autour des offres LEGO permettent de toucher de nombreux sets et packs de démarrage à des tarifs plus doux. Les jeux LEGO n'ont jamais été bon marché mais il y a une qualité de fabrication et de solidité que l'on ne retrouve pas ailleurs (notamment au niveau de certaines contrefaçons chinoises, qui peuvent faire illusion sur certains dioramas, véhicules, mais pas sur les personnages et certains mécanismes).





On termine par le visionnage de la petite vidéo d'annonce de ces trois sets :





Discover a frightfully fun adventure with these LEGO Super Mario Luigi's Mansion Sets 31/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Nintendo