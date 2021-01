News Monster Hunter Rise (Switch)

Tune into the Monster Hunter Digital Event – January 2021 for big news and reveals on Monster Hunter Rise. #MHRise



https://t.co/8IzgK7w1Wf pic.twitter.com/WuLmFcWlmd — Monster Hunter (@monsterhunter) January 5, 2021

Ce jeudi 7 janvier, à 15h, Capcom nous donne rendez-vous sur ses réseaux pour nous présenter de nouvelles informations, et même des "révélations" concernant son futur hit Switch : Monster Hunter Rise.Et c'est sur Twitter que la nouvelle a été relayée par l'éditeur japonais :Dans ce tweet, Capcom nous invite à nous connecter à ses plateformes de diffusion pour découvrir de grosses infos et des révélations concernant Monster Hunter Rise.Le mois dernier, on avait appris au cours des Game Awards que Capcom nous proposerait une démo du jeu en janvier, et après avoir découvert de nouveaux environnements à explorer, nul doute qu'on devrait jeudi en découvrir de nouveaux.Selon Gematsu, le producer du jeu Ryozo Tsujimoto et son director Yasunori Ichinose devraient participer à l'émission, qui sera disponible en anglais et en japonais.Rendez-vous est donc pris pour suivre cette diffusion jeudi à 15h. Choisissez la plateforme qui vous plait le plus : YouTube Facebook , ou Twitter en anglais, YouTube en japonais.Source : Gematsu