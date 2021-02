News DC Super Hero Girls: Teen Power (Switch)

Le cinéma et les séries télévisées le confirment actuellement, le girl power est actif et nous avons eu ainsi une série animée mettant en présence la plupart des héroines de DC Comics, les montrant aussi bien jeunes étudiantes (avec leurs envies adolescentes, même s'il y a un couac chronologique pour Wonder Woman) et combattantes contre divers supers vilains. La série diffusée sur Cartoon Network se voit désormais adaptée sous forme de jeu vidéo, en conservant son graphisme particulier.





On reste curieux de voir le résultat final car on a encore en mémoire le pauvre gameplay de la franchise Ben 10. Comment va réagir la cible de gamers visée par ce titre ? En attendant d'en apprendre un peu plus sur son gameplay d'ici sa sortie le 4 juin, regardons à nouveau son trailer d'annonce :