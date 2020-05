News Darksiders: Genesis (Switch)

A new patch for Darksiders Genesis is now live on PC and coming soon to consoles! https://t.co/GDLLhvYzCK — THQ Nordic (@THQNordic) March 20, 2020

Le titre mettant en scène le quatrième cavalier de l'apocalypse avait su nous surprendre et encore plus convaincre lors de sa sortie en début d'année ( retrouvez le test ici ), mais on ne s'attendait pas à ce que le titre reçoive une mise à jour quelques mois plus tard.Cette mise à jour n'ajoute pas de nouveau contenu au titre, mais vient corriger et ajuster quelques défauts du jeu, notamment sa carte. La mise à jour vient corriger des bugs liés au mode multijoueur, en ligne ou en écran splité.Presque chaque niveau a également droit à son lot de correctif, et il s’agit principalement correction de masque de collision. Le patch avait été déployé en mars sur PC :Source : Nintendo Everything