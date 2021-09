Crysis Remastered Trilogy arrivera bien sur Switch, mais il y a un piège !

Crysis Remastered Trilogy - Official Teaser Trailer 09/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est le 15 octobre que sortira sur consoles le jeu Crysis Remastered Trilogy, un jeu qui comme son nom l'indique permettra de retrouver les trois jeux Crysis dans une seule compilation. Néanmoins, n'allez pas chercher de version Switch de cette compil', puisque le jeu ne sort pas sur Switch.En tout cas pas sous cette forme : les jeux Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered seront en effet disponibles à l'achat sur l'eShop de la Switch, individuellement, et non dans le cadre d'un seul jeu regroupant les trois titres.Pour faire simple, c'est donc sur les consoles concurrentes que vous pourrez acheter la compilation des trois jeux pour la modique somme de 49,99€, tandis que sur Switch vous pourrez vous offrir chacun des jeux au prix unitaire de 29,99€. On fait l'addition pour vous : 89,97€ les 3 jeux sur Switch, ou 49,99€ sur une console concurrente pour la compilation ?Poser la question, c'est un peu y répondre, et si vous ne vous êtes pas encore convaincu de l'effort porté aux versions "next-gen" plus si next gen, le studio a préparé une petite vidéo à votre attention qu'on vous propose ici, même si elle n'intéressera donc pas vraiment les joueurs Switch :Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered seront donc disponibles sur Nintendo Switch dès le 15 octobre 2021, avec une carte illustrée bonus exclusive dans le cadre de la version physique des jeux qui sera elle aussi disponible sur Switch.