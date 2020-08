News Crash Bandicoot 4: It’s About Time (Switch)

Crash Bandicoot 4 fait partie de ces titres qui méritent leur place sur la console nomade de Nintendo, tout particulièrement au regard du gameplay proposé. Mais pour le moment, la nouvelle itération de la franchise est réservée aux consoles plus puissantes, PS4 et Xbox One. Un regard rapide sur la qualité de la représentation 3D dévoile un gameplay dans la droite ligne des meilleurs moments de la franchise, et de la variété. Un challenge technique qui ne sera pas simple de porter en l'état sur la Nintendo Switch, ce qui explique que Activision a indiqué qu'elle évaluerait plus tard la possible sortie du jeu sur d'autres plateformes.



Crash Bandicoot 4: It's About Time - State of Play Trailer | PS4 08/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous l'avons vu dans le passé, Activision nous a proposé de bonnes adaptations sur Switch de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy et Crash Team Racing Nitro-Fueled. Plus récemment, après s'être fait longtemps désiré, nous avons pu prendre en main sur la console de Nintendo Spyro Reignited Trilogy.



Dentro de la página de Crash Bandicoot 4, se encuentra un pequeño vestigio de Switch. Más en concreto se trata de un script que incluye el elemento "Nintendo Switch". Éste componente es quien nutre el menú de opciones de plataformas. Pueden comprobarlo ustedes mismos. pic.twitter.com/oTMtBno1ZV — Sunwer La Guarida del Zorro (@SunwerPrower) August 7, 2020

Un petit détail technique, mais qui peut être lié à l'architecture du site, montre que le code source du site inclut parmi la catégorie des plateformes du jeu la Switch, alors que pour le moment le site officiel ne donne que pour seule indication l'arrivée du titre sur PS4 et Xbox One pour le 2 octobre 2020.



Même si l'erreur technique est toujours possible, l'espoir de voir venir Crash Bandicoot 4 : It's About Time sur Switch dans l'année suivant la sortie initiale du jeu est tout à fait possible. Croisons les doigts pour que cela soit validé et que le portage soit réussi (et on le rappelle, ce sera tout sauf simple).