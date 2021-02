News Crash Bandicoot 4: It's About Time (Switch)

Mise à jour

News d'origine

les joueurs peuvent également s’attendre à une tonne d’évènements festifs qu'Activision-Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) a prévu pour engager les fans de Crash Bandicoot tout au long de l'année.

Crash Bandicoot 4: It's About Time - Announcement Trailer - Nintendo Switch 02/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le producteur créatif de Crash 4, Lou Studdert, a confirmé que la version tournerait sur Switch en 1080p en mode TV, 720p en mode portable, le tout à 30fps. De plus, certains internautes ont remarqué que certains décors ont été assombris sur la version Switch dans le but de la rendre plus agréable en jeu.Cette année, Crash Bandicoot célèbre son 25ème anniversaire. A cette occasion, Activision annonce le portage de la seule création originale depuis dix ans de la série : Crash Bandicoot 4: It's About Time sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series à compter du 12 mars prochain, ainsi qu’une version PC qui arrivera ultérieurement sur Battle.net.Les précommandes sont d’ores-et-déjà disponibles sur le Nintendo eShop et l’éditeur annonce également :Vous ne connaissez pas Crash ou souhaitez plutôt commencer la série par le premier opus ? Vous serez alors heureux d’apprendre – si vous ne le saviez pas déjà – qu’Activision a aussi sorti en 2018 une trilogie remake des trois jeux originaux de la série, dont vous pouvez retrouver notre test ici-même.