Cannibal Cuisine : 9,74€ au lieu de 12,99€

Cannibal Cuisine I Release Date Reveal Trailer

The Persistence : 26,99€ au lieu de 29,99€

The Persistence - Announcement Trailer - Nintendo Switch

Luxar : 7,90€

Luxar | Nintendo Switch Gameplay

Pushy and Pully in Blockland : 7,99€ au lieu de 9,99€

Trailer Pushy and Pully in Blockland

What the Golf? : 14,99€ au lieu de 19,99€

WHAT THE GOLF? - Announcement Trailer - Nintendo Switch

Skelly Selest & Straimium Immortaly Double Pack : 19,99€

Straimium Immortaly | Trailer | PS4, Xbox One & Switch

Skelly Selest | Trailer | PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Zenge : 1,39€ au lieu de 1,99€

Zenge - Nintendo Switch

Fluxteria : 6,99€

Trailer - Fluxteria [Nintendo Switch]

Lost Artifacts: Time Machine : 8,79€

Lost Artifacts: Time Machine Collector's Edition

Arrest of a stone Buddha : 14,99€

Arrest of a stone Buddha. Trailer.

Steel Rain : 13,99€

Steel Rain - Nintendo Switch

Monster Prom: XXL : 15,99€

Monster Prom: XXL - Announcement Trailer - Nintendo Switch

Monstrum : 29,99€

Monstrum - Nintendo Switch

Animal Up! : 1,49€ au lieu de 2,99€

Animal Up! Trailer

Concept Destruction : 4,99€

Concept Destruction - Announcement Trailer

Cuisinez à travers l’île dans une campagne de plus de 20 niveaux. Explorez la jungle, des temples, des plages et un volcan bouillonnant!The Persistence vous met au défi de survivre à bord du vaisseau d'une colonie spatiale condamnée en l'an 2521, dans un Rogue-Lite en vue FPSDans LUXAR, vous contrôlez une entité organique luminescente extra-terrestre qui vient tout juste de naître et qui doit réussir ses premières épreuves de survie pour montrer à ses pairs adultes qu'elle mérite de grandir parmi euxAidez Pushy et Pully à regagner leur vaisseau spatial lors de leur traversée de Blockland. Poussez des blocs, tuez les monstres, joignez les blocs de la même couleur pour débloquer des power ups et terrassez les boss pour récupérer les pièces de votre vaisseau spatial cassé.What the Golf? est un jeu parodique et humoristique où le golf n’a finalement pas vraiment sa placeCe pack réunit Skelly Fest et Strainium Immortaly, deux jeux de tirs arcade.Zenge est un jeu de puzzle particulier qui raconte l'histoire d'Eon – un vagabond solitaire coincé entre les mondes et le temps.Fluxteria est un jeu de tir spatial proposant 20 niveaux et quatre modes de jeuUn petit jeu de stratégie et d’aventure proposant plus de 50 niveauxUn jeu de tir/ beat them up tout en 2D en pixel-art, avec une emphase sur la narrationUn shoot them up 2D qui proposera des éléments de stratégie et de RPGUn jeu de simulation de rencontres jouable jusqu’à 4 en localUn survival-horror en vue FPS se déroulant à bord d’un bateau abandonné où la mort est permanente. Si vous mourrez, il faudra tout recommencer.Un petit jeu d’arcade pensé pour de courtes parties. Jouable jusqu’à 4.Un mix entre Micromachines et Destruction Derby, tout en carton et en papercraft.