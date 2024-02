Concert Sonic Symphony au Grand rex à Paris le 2 juin 2024 à 19h

Et une petite date à retenir dans votre calendrier : le 2 Juin 2024 à 19:00 h. Une idée de sortie pour les parisiens ou pour les personnes de passage, avant le grand rush des J.O.

Sur l'adresse officielle du Grand Rex , il reste encore quelques places carré or Orchestre à partir de 156,50 €, et des places catégorie 1 Orchestre et Mezzanine à 123,50 € (oui les tarifs piquent un peu). La Fnac propose d'autres emplacements à tarif moins élevé, les premiers prix en catégorie 3 balcon haut débute à 57,50 € (prix adhérent à 52 €), et en catégorie 2 Orchestre à 90,50 € (85 € pour les adhérents). L'Espace culturel Leclerc propose aussi quelques offres dans les mêmes tarifs, Carrefour possède encore quelques places.