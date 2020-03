Indie World - 17/03/20 (Nintendo Switch) 17/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Exit the Gungeon : une sortie imminente !

Un déluge d'exclusivités... temporaires sur consoles

Finally able to announce Eldest Souls is coming out on #NintendoSwitch!

Avant de vous proposer de lire le compte-rendu de ce Indie World du 17 mars 2020, nous vous invitons à le... découvrir en vidéo :On retiendra principalement l'annonce de la sortie imminente d'Exit the Gungeon et en exclusivité (temporaire) sur Switch pour le marché des consoles. On vous parlait du titre juste ici, il s'agit d'un spin-off du rogue-like Enter the Gungeon.On commence par l'annonce de fin, car pour le reste, cet Indie Word aura enchaîné les annonce à vitesse grand V sans vraiment mettre de titre en lumière. Voici cependant le déroulé de la vidéo :Le premier jeu a ouvrir le bal n'est autre que Blue Fire, un plateformer 3D à l'ambiance plutôt sombre et au personnage principal qui rappellerait presque un Link version enfant, voire SD. Le jeu sortira durant l'été.C'est ensuite Baldo qui vient refaire parler de lui. Le jeu d'action aventure sortira lui aussi durant l'été, et sera une exclusivité temporaire à la Switch.Un étrange I Am Dead vient ensuite se dévoiler : le titre proposera une histoire longue et riche, mettant en scène Morris Lupton, un mort. Eh oui, le titre du jeu n'a clairement pas été choisi au hasard. Le jeu semble être un poin'n click, attendu en exclusivité (temporaire) sur Switch en 2020.BARK, pour Bio Interstellar Ark, est un shoot them up du studio Tic Toc Games. Le titre ressemble à un shoot them up mulitjoueur assez barré, et le fait que les vaisseaux soient en fait des animaux n'y est peut-être pas pour rien. Le jeu sera lui aussi une exclusivité temporaire et sortira fin 2020.Freakpocalypse sera lui un puzzle game mâtiné d'énigmes à l'ambiance elle aussi plutôt barrée. Le jeu sortira durant l'été et sera, vous l'aurez deviné, une exclusivité temporaire.On quitte le farfelu pour une ambiance plus poétique avec Summer in Mara, un jeu d'aventure qui ira lorgner du côté des Harvest Moon et consorts. Le titre proposera une trentaine d'îles à explorer et donnera donc la possibilité de jardiner et de faire du craft. Le titre sortira au printemps 2020, et proposera des bonus exclusif à la Switch... car oui, lui aussi sera une exclusivité temporaire.On repart ensuite sur l'action avec Quantum League, un FPS multijoueur compétitif. Le peu que l'on a vu du titre laisse présager d'un titre assez passe-partout graphiquement parlant, mais on attendra d'en voir plus car son concept autour de la manipulation du temps pourrait bien se montrait surprenant. Le jeu est attendu fin 2020, et non, il n'aura pas été fait mention d'une quelconque exclusivité... et pour cause le titre est actuel en bêta sur Steam.C'est ensuite le RPG The Good Life qui détaille son scénario. Le titre se déroulera dans la campagne britannique, dans la petite bourgade paisible de Rainy Woods en proie à la dette. Quel rôle jouera l'héroïne dans ce cadre précaire ? Réponse courant 2020.Le prochain titre d'Hello Games se dévoile ensuite. Intitulé The Last Campfire, le titre racontera l'histoire d'Ember qui cherche à retrouver sa maison après s'être perdue. Le jeu aura su retenir notre attention avec sa direction artistique plutôt jolie. Les créateurs de No Man's Sky ont annoncé leur jeu pour l'été 2020.C'est ensuite PixelJunk Eden 2 qui se dévoile. Le titre sera la digne suite de PixelJunk Eden, et proposera des niveaux générés en temps réel suivant les actions que vous effectuerez. Intriguant ! Q Games nous donne rendez-vous aussi durant l'été 2020.Les fans de jeux de cartes n'auront pas été laissés de côté avec l'annonce de Faeria. Le jeu demandera d'allier jeu de carte et jeu de stratégie, et proposera un mode multijoueur en PVP. Le jeu proposera des DLC gratuits dès sa sortie, prévue au printemps 2020, DLC qui deviendront par la suite payants.Eldest Souls vient ensuite étaler son style en se présentant comme un boss rush brutal. Fallen Frog Studio proposera le titre à l'été, avec une exclusivité temporaire sur Switch.Pour finir, un tunnel d'annonces a clos cet Indie World. On y apprend pêle-même l'arrivée sur Switch du jeu Blair Witch, sorti il y a quelques mois sur les autres supports.Ghost of A Tale aura également droit à son portage sur la console de Nintedo.Certains jeux sont passés si vite qu'on aura failli les confondre, avec Sky de That Game Company qui aura été suivi de très près par Sky Racket de Double Dash Studio. Si l'un est un jeu d'aventure à portée sociale, l'autre est une sorte de shoot them up en pixel art qui ne cache pas ses références à la pop-culture, mais qui vous demandera surtout d'utiliser votre raquette pour renvoyer les projectiles façon casse-brique.On apprend ensuite le portage de Superliminal, le jeu de réflexion/énigmes de Pillow Castle Games. C'est ensuite à l'adaptation du jeu de société Wingspan de se dévoiler, que vous connaissez peut-être sous son nom français A Tire D'ailes.On aura ensuite eu la confirmation de la sortie de Dicey Dungeon sur Switch, un titre à surveiller si vous aimez les rogue-lite et les RPG au tour par tour. L'annonce ayant déjà été faite, on aurait aimé connaître la date de sortie du titre, mais il faudra se contenter d'un vague 2020.Les deux dernières annonces concernaient Bounty Battle, le smash bros indé et le party-game Moving Out, déjà annoncé lui aussi mais qui révèle tout de même sa démo.Le "one more thing" aura donc concerné la sortie (presque) immédiate de Exit The Gungeon comme on l'annonçait en début d'article.Alors qu'avez-vous pensé de ce premier Indie World de 2020 ? On est un peu resté sur notre faim à la rédaction, même si les promesses sont là.