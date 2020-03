News Panzer Dragoon (Switch)

Saori Kobayashi, the composer of beautiful soundtracks for Panzer Dragoon games, has a message she recorded for fans at the start of the remake's development!#PanzerDragoonRemake #OST #music@BraveWaveMusic pic.twitter.com/G1RdNhF7Tc — Panzer Dragoon: Remake (@PanzerDragoonRE) March 25, 2020

Saori Kobayashi avait participé à l'OST d'origine de Panzer Dragoon (et sur les autres épisodes Saga et Orta, et la pseudo suite Crimson Dragon). Et alors que le remake s'était fait un peu discret jusqu'ici, on apprend aujourd'hui sur le compte Twitter du jeu que la compositrice s'occupera de retravailler les musiques originales :C'est dans cette petite vidéo que Mme Kobayashi explique qu'elle a le plaisir de travailler sur le jeu pour satisfaire les fans. Bon si le message est convenu, la nouvelle n'en reste pas moins bonne vu comme l'OST de base est de très bonne facture.La compositrice est aussi connue pour les B.O. de Sonic Triple Trouble et Sonic Drift 2 sur Game Gear, Nights into Dreams sur Saturn ou encore Shadow Gate 64 sur la N64 évidemment. Des B.O. souvent de qualité, on a donc hâte de la retrouver enfin.Pour rappel, Panzer Dragoon: Remake est attendu pour quelque part en 2020 après avoir été repoussé une première fois. Le jeu proposera des graphismes et des contrôles améliorés, mais peu de détails sont encore connus à l'heure actuelle. Le jeu dispose cependant déjà de sa fiche eShop , même si celle-ci n'est clairement pas à jour.