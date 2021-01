Galerie images 22/01/2021

Chaque année, l’organisme GfK Entertainment établi un classement des meilleures ventes JV de la plupart des pays d’Europe pour établir un top 3 des titres les plus populaires à la fin de chaque année (civile). Cette année encore, FIFA 21 est le grand vainqueur mais Animal Crossing: New Horizons et Mario Kart 8 Deluxe sont aussi de ce classement.Selon le rapport, FIFA 21 a été le jeu le plus vendu dans 16 des 19 pays sondés, et la série continue d’enchainer ce succès depuis 2017 désormais. Les trois pays restant sont les suivants : la Russie (meilleure vente : The Last of Us Part II), la Finlande (meilleure vente : Minecraft) et la France (meilleure vente : Animal Crossing: New Horizons).Animal Crossing atteint le top 3 dans plus de la moitié des pays concernés et la consécration ultime chez nous. Mario Kart 8 Deluxe lui se maintient avec un peu plus de fébrilité mais est néanmoins classé dans le top 3 de 7 des 19 pays de l’étude.Et vous, quel est votre top 3 des trois meilleurs jeux sortis en 2020 ? N’hésitez pas à nous en dire plus sur notre serveur discord où l’on sera ravi de vous accueillir et d’en parler avec vous !Source : Gameindustry