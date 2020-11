News Super Mario Maker (WiiU)

À partir du 31 mars, il ne sera plus possible de publier des stages en ligne depuis #SuperMarioMaker sur Wii U. Nous tenons à remercier tous les joueurs ayant soutenu Super Mario Maker sur Wii U depuis 2015 !



Plus d'infos :https://t.co/oK7ahkCOVG — Nintendo France (@NintendoFrance) November 25, 2020

L'info est tombée tôt ce matin sur le compte Twitter officiel-même de Nintendo : à compter du 31 mars 2021, il ne sera plus possible de partager ses créations en ligne. Il en sera de même pour le site de référencement Super Mario Maker Bookmark à la même date. Le site officiel précise cependant qu'il "sera toujours possible, après cette date, de jouer aux stages publiés avant la mise à l'arrêt de ces services."De plus, Super Mario Maker ne sera plus disponible à l'achat sur l'eShop de la Wii U à partir du 13 janvier 2021. Il demeurera re-téléchargeable si vous en avez déjà fait acquisition.Nintendo précise enfin que tout cela n'aura aucune influence sur Super Mario Maker 2.[Via le site officiel de Nintendo France