City Wars : Tokyo Reign sera lancé le 1er septembre

City Wars: Tokyo Reign - Gameplay Walkthrough 31/08/2022

À propos du jeu :

MOJO BONES annonce la sortie de City Wars : Tokyo Reign le 1er septembre 2022 sur Nintendo Switch. Ce jeu reprend la personnalisation et la stratégie d'un CCG traditionnel et introduit un champ de bataille dynamique où les mécaniques tactiles et les combats au tour par tour se combinent.Comme vous le montre cette vidéo, c'est un jeu résolument stratégique où en partant de la construction de votre deck, vous allez pouvoir affronter votre adversaire dans un gameplay délicat à appréhender au départ avant de le trouver addictif. La musique de Mitch Mudrer devrait plaire aux amateurs de synthé.STRATEGIE ET ACTION - Une nouvelle approche d'un genre classique. Un champ de bataille dynamique sur piste où les mécanismes tactiles rencontrent les combats de cartes au tour par tour.DU DEBUTANT AU GAGNANT - Les règles de CITY WAR peuvent être apprises en quelques minutes, ouvrant les portes aux joueurs de tous âges et de tous niveaux. Une personnalisation poussée et une méta complexe apportent une profondeur à long terme, rendant le jeu beaucoup plus difficile à maîtriser. On vous conseille cependant de passer par le tutoriel avant de lancer le jeu !CHOIX INOUBLIABLES - Créez votre propre CASE DE COMBAT à partir de plus de 140 CARTES (réparties en 5 catégories), 20 ARMES (avec des modificateurs de statut) et plus de 25 CHARMES (chacun avec des avantages qui modifient le combat).DISTRICT RUN - Un mode solo Roguelike profond où vous construirez une collection, choisirez votre chemin et combattrez à travers 5 districts générés de manière procédurale. Parviendrez-vous à survivre à l'insaisissable DISTRICT DE L'OMBRE et à conquérir la ville ?Le titre est lancé demain sur l'eShop pour 11 € et nécessite 1600 Mo pour l'accueillir. Seul bémol, l'anglais est la seule langue disponible pour ce jeu.