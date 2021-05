News Chess Knights: Shinobi (Switch)

En utilisant Chess Knights, vous devez vous déplacer à travers le plateau jusqu'à ce que vous atteigniez les cases où vos autres pièces sont retenues prisonnières. Ensuite, revenez dans la zone de sécurité sans être capturé par des pièces ennemies pour sauver toutes vos pièces !

Toutes les pièces se déplacent comme dans une partie d'échecs, mais l'objectif est d'utiliser vos chevaliers pour sauver vos autres pièces qui sont retenues prisonnières sur certaines cases du plateau;





Un étonnant concept de jeu d'échecs sans échecs, qui ne nécessite donc pas de savoir jouer à ce grand classique pour prendre en main le titre. Vous devriez retrouver 40 niveaux fabriqués à la main avec une complexité croissante. Pas de français à l'écran mais cela ne devrait pas être un obstacle. Le titre devrait être commercialisé à prix léger mais nous attendons encore sa fiche sur l'eShop. Pour info, il coûte moins de 3 € sur Steam et est un titre tout indiqué pour de petites parties en déplacement et y jouer occasionnellement.

Chess Knights: Shinobi [Trailer] 14/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après une première sortie sur PC Steam en novembre 2020, Chess Knights: Shinobi arrive sur Nintendo Switch le 18 mai 2021. Chess Knights : Shinobi est un jeu de réflexion original basé sur le tour par tour et inspiré des échecs. Devenez un Ninja dans le Japon féodal et prouvez vos compétences dans l'art de l'infiltration, du sabotage et de l'assassinat.