Trollhunters Defenders of Arcadia - PS4 / Xbox1 / PC / Switch 05/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bandai Namco va donc s’occuper de d’éditer un jeu autour de la série de Dreamworks et Netflix. C’est le studio à qui l’on doit les jeux Shantae ou encore Mighty Switch Force qui sera aux manettes de ce jeu d’action, d’aventure et plateformes.Prévu pour sortir le 25 septembre 2020, le titre sera lancé au sein d’un plan cross-media plus large et visera à faire le lien entre les séries TrollHunters (Chasseurs de Trolls chez nous), 2Below et Wizards.Un trailer accompagne évidemment cette annonce et on vous laisse y jeter un œil :Un court trailer qui ne nous apprend pas grand chose si ce n’est que le titre devrait proposer du gameplay 2D uniquement, et coller au design de la série. Les fans devraient apprécier la fidélité du titre, c’est un bon début.