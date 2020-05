News Metal Gear Solid: The Twin Snakes (NGC)

On ne sait pas trop ce qui lui a pris, mais Boris avait une envie folle de consacrer un PlayN! Rétro Live à Metal Gear Solid: The Twin Snakes, sur GameCube. Comment ne pas lui donner raison ? Ce mardi 5 mai, dès 21h15, rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour voir Boris en découdre !Le flux vidéo sera bien entendu ajouté dès le début du Live car comme toujours, nos PlayN! LIVE portent bien leur nom : ils sont diffusés en direct, sans filet, grâce à la magie d'une connexion Internet fibrée et des boîters de capture !On fait les malins, mais venez plutôt admirer le résultat ce soir pendant que Boris joue, manette GameCube en mains, à Metal Gear Solid: The Twin Snakes ! Et pour ne pas manquer le début de ce Live, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne en cliquant ici , puis évidemment à activer les notifications et saupoudrer de pouces bleus toutes les vidéos de notre chaîne ! :)D'ici là, très bonne journée à tous !